Spår turbulente flypriser når Europa åpner

Når Europa og verden endelig åpner opp og verden begynner å gå tilbake til normalen er det knyttet stor spenning til hva som vil skje med prisene på fly.

Flyanalytiker og sjefredaktør for Travel Insider, Jan Ohlsson, spår en berg og dalbane på prisene i starten, men at ting vil normalisere seg når lavprisselskapene begynner å ta opp konkurransen igjen.

– Jeg tror prisene kommer til å være turbulente i Europa og Norge i begynnelsen, men etter det kommer lavprisselskapene til å begynne å sette tonen for hva som er normalt, sier Ohlsson.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs er mer dyster i sin spådom for folk som tror de kan betale det samme som før. Han tror prisene vil øke på grunn av begrenset kapasitet

– Norwegian og SAS har sagt at de planlegger en meget begrenset ruteproduksjon de neste 8–11 månedene, og da vil det ikke bli anledning til noen særlig konkurranse. Man vet ikke hvor mange som skal fly og så lenge flyselskapene ikke kan oppskalere, vil konkurransen være fraværende, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Må selge minst 90 prosent av billettene

Begge er derimot enige om at flyselskapene må få lov til å fly med full kapasitet og ikke la midtsete stå tomt slik anbefalingene er i den nye korona-veilederen for luftfarten.



– I USA og mange andre land innføres det nå påbud om ansiktsmaske, og ikke krav fra myndighetene om å blokkere midtsete. Det kan påvirke konkurransebildet ved at utenlandske flyselskap kan fylle opp flyene, mens de norske må fly med begrenset kapasitet, sier Elnæs.

Ohlsson er enig og legger til at lavprisselskapene må få solgt minst 90 prosent av billettene per flygning for å holde prisene lave.

– Dersom de ikke får lov til å bruke midtsetet risikerer vi en prisoppgang på mellom 30 og 50 prosent. Kanskje vi får en annen type kabin i fremtiden, men midtsete må selges for at prisene skal være lave. Å ikke bruke midtsete er økonomisk høl i hue, sier Ohlsson

Spår færre mellomlandinger

Som del av smitteverntiltakene og folks generelle frykt for å bli smittet av koronaviruset tror Ohlsson at folk i større grad vil velge bort mellomlandinger.

– De klassiske selskapene flyr oftest via andre større flyplasser som Paris, Istanbul og Amsterdam, og jeg tror mange vil unngå mellomlandinger for å slippe å vente på flyplasser og utsette seg selv for smitterisiko, sier Ohlsson