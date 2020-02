Spår to år med blodrøde tall og konkurser i sportsbransjen

– Det blir krevende. Det kommer til å innebære konkurser både blant butikker og leverandører. Det kommer til å bli blodrøde tall, og det kommer dessverre til å bli veldig, veldig vondt for veldig mange, sier Mueller.

Det har vært en tøff vinter for sportsbransjen. Forrige mandag slo sportskjeden Gresvig seg konkurs, eieren bak G-sport og Intersport. Det mest alvorlige som har skjedd norsk sportsbransje noensinne, ifølge administrerende direktør Trond Evald Hansen i Norsk Sportsbransjeforening.

Samtidig sliter sportsgiganten XXL med sviktende vintersalg og stort varelager. De to sportsgigantene har til sammen en markedsandel på nesten 60 prosent av sportskjedene i Norge.

Når sportskjedene nå skal kvitte seg med varelager ligger det an til et priskappløp fremover. Det gjør også at kjedene står i en spagat der de både må kvitte seg med store mengder varer og samtidig være lønnsomme.

– Jeg tror de må gjøre det beste ut av de mulighetene de har. Dette kommer til å bli brutalt lønnsomhetsmessig. Det kommer til å gi store økonomiske tap for alle aktørene som er i bransjen kortsiktig, sier Mueller.

– Antall butikker skal ned

Ifølge Mueller må bransjen tilpasse seg et nytt handlemønster fremover.

– Bransjen er overmettet, spesielt butikkhandelen. Det kommer til å være situasjonen frem til 2022, før man har justert kapasiteten. Antall butikker skal ned, antall store butikker skal ned, vi handler mer digitalt og mer i outlet, sier han.

Han tror ikke totalforbruket av sportsvarer vil endre seg, men hvor vi handler, samt at verdien på varene vi handler vil gå ned de neste to årene.

Administrerende direktør Trond Evald Hansen i Norsk Sportsbransjeforening er klar på at bransjen er inne i en korreksjon og at vil se en liten nedgang i omsetningen i 2019. Han mener mye tyder på at vi også vil få en korreksjon i år.

– Det er klart at når de store gigantene som Gresvig-konsernet og XXL-konsernet strever så kraftig som de gjør nå, og skal realisere store varelager, så er det klart at det går ut over andre aktører også, da tenker jeg spesielt på leverandører.

Hansen tror de neste to årene kommer til å bli krevende.

– Nå er mye varer ute i markedene som skal realiseres blant de store kjedene, det kommer til å gå ut over marginene hos noen av de, sier han.

Men han ser likevel unntak.

– Vi vet at det er sportskjeder i 2019 som vokste, så det er ikke helt mørkt. Det er noen som vokser i et krevende marked og det vil alltid være noen som slår markedet. I dag vil jeg tro at det er mange sportsbutikker på fjelldestinasjoner som gjør det veldig godt.

Flere utfordringer

Hansen viser særlig til fire utfordringer som bransjen står ovenfor:

Store, kostbare varelager: Sportsbransjen har vokst mye de siste årene. Både sportskjedene og aktørene kjøper inn sportsutstyr basert på historiske data. Stopper markedene opp, hoper det seg opp med varer.

Sportsbransjen har vokst mye de siste årene. Både sportskjedene og aktørene kjøper inn sportsutstyr basert på historiske data. Stopper markedene opp, hoper det seg opp med varer. Rekordsvak krone: Kronen har svekket seg kraftig mot dollaren og euroen de siste årene. Det gjør det dyrere å kjøpe varer fra utlandet. Øker man ikke prisene går det utover marginene.

Kronen har svekket seg kraftig mot dollaren og euroen de siste årene. Det gjør det dyrere å kjøpe varer fra utlandet. Øker man ikke prisene går det utover marginene. Nye handelskanaler: Både netthandelen og outlet-konsepter har vokst kraftig de siste årene. Det gjør at de tradisjonelle sportsbutikkene har flere å konkurrere mot.

Både netthandelen og outlet-konsepter har vokst kraftig de siste årene. Det gjør at de tradisjonelle sportsbutikkene har flere å konkurrere mot. Været: I de største byene på Østlandet har snøen og kuldegradene latt vente på seg. Man utsetter lettere kjøp av vintervarer når ikke behovet er der, som igjen påvirker salgstallene.

Mueller peker først og fremst på butikkene.

– Det er først og fremst at kapasiteten som er altfor høy, da tenker jeg fysisk butikk. Det andre er at en del aktører har for høy kostnadsbase, bundet i leiekontrakter og butikker og varehus som rett og slett ikke har livets rett, sier han og legger til:

– I tillegg har jo den norske kronens svekkelse over tid bidratt til at innkjøpskostnadene har økt, og du får ikke tatt igjen det i økte priser fordi at stadig mer selges på rabatt.

Har likevel tro på sportsbransjen

– Det selges varer, og kommer til å selges varer for rundt 20 milliarder kroner fremover. Så jeg er ikke bekymret for bransjen, men de må tilpasse seg et endret handlemønster, sier Mueller.

Med det så mener han at mer vil bli handlet på nett, i outlet- butikker og at forbrukerne ønsker utvalg og spesialbutikker med kompetanse.

– Handlemønsteret kommer jo til å bli videreført i forhold til at vi gjør den dominerende delen av handelen vår på nettet. Det betyr ikke at vi fysisk slutter å gå i butikk. 75 prosent av all handel kommer fortsatt til å skje fysisk i butikker.

– Så jeg tror bransjen har en fin, spennende fremtid, men først etter to meget krevende år.