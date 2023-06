Spår nytt prishopp på mat

Prisene for mat har ikke økt raskere på 40 år, og om et par uker kommer ett av årets to prisvinduer i matbransjen.

1. juli pleier matprisene å øke for å justere for lønnsoppgjør, jordbruksoppgjør og økte priser fra leverandør av andre grunner.

Selv om prisene allerede har økt med 7 prosent siden desember, ifølge SSB, mener matforsker Ivar Pettersen i Alo Analyse at mer er i vente i sommerferien.

– Det er jordbruksoppgjøret som utløser prisjusteringer langs hele verdikjeden. Her kan det komme kraftig prisjustering, på 4–5 prosent kanskje i juli. Så går det gjerne ned igjen i august, sier Alo Analyse-leder Ivar Pettersen.

Økte matpriser Sammenligningen av matvarepriser og lønnsutviklingen sier noe om du får mer, mindre, eller like mye for pengene. Når utviklingen på matvarepriser er høyere enn lønnsutviklingen betyr det at maten har blitt dyrere. Begge tallene er gjennomsnitt for angitt periode. Les mer om kilder og forbehold her. Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling Matvarer Mai 2022 – mai 2023 + 12,7 %

Lønnsutvikling Anslag for 2023 + 5,1 %

– Fysjameg

I Lillehammer er Anne Lise Wolden på handletur med ektemannen, og får presentert prisprognosen av NRK:

– Fysjameg, det er altfor mye!

Hun holder i to bæreposer hun betalte 600 kroner for, og mener den samme handleturen ville kostet rundt 400 kroner i fjor. Hun er frustrert over prisoppgangen.

– Det går ikke an å streike heller, for mat må man jo ha. Vi er ikke de verst utsatte da, men jeg tenker med de som er yngre og barnefamilier. Vi klarer oss bra vi. Vi får bare ta det som det kommer, sier hun om juli-varselet.

Også før forrige prisvindu 1. februar, trodde mange at prisene ville øke mye, men prisene ble holdt i ro.

Anne-Lise Wolden på handletur med Knut Wolden. Foto: Geir Randby / NRK

Høyre ber regjeringen skynde seg

I regjeringen og på Stortinget følges også utviklingen i dagligvaremarkedet med frustrasjon.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har bestilt en utredning av prisvinduene 1. februar og 1. juli, fordi alle matkjedene tradisjonelt setter opp prisene da basert på endringer fra leverandørene av mat.

NRK har spurt næringsdepartementet hva som er status på arbeidet, og har foreløpig ikke fått svar.

Høyres stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle etterlyser undersøkelsen av prisvinduer, og er bekymret for at matprisene går unødvendig mye opp.

– Det er mye snakk om utredninger og komiteer, men snart må det skje noe konkret, sier hun til NRK.

I tiår har politikerne utredet hvordan konkurransen kan bli bedre i dagligvaremarkedet i Norge. I mai i fjor ble et flertall i Stortinget enige om å innføre flere tiltak, og regjeringen lovte å følge opp ved å forsterke tiltakene.

Et av de skal sørge for at de største matkjedene ikke får store rabatter på innkjøpsprisene.

– Vi har vedtatt i Stortinget at forskrift mot prisdiskriminering bør være på plass. Det bør komme før sommeren, sier hun.