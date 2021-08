Spår dårligere flytilbud i lang tid

Slik oppsummerer SAS situasjonen nå:

SAS planla for en kapasitet i Norge på rundt 80 prosent av en normal sommer innenriks og 40 prosent utenlands. For konsernet under ett planla SAS for en kapasitet på rundt 50 prosent av 2019-nivå. Det har vært god booking på innenlandsrutene i sommerferien og vi har også godt med bestillinger til utlandet nå på sensommeren og utover høsten. Vi opplevde god pågang i forbindelse med lettelsene tidligere i sommer, og så er det noe mer dempet interesse nå. Det er positive bookingtall mot høsten og denne trenden fortsetter. Vi kommer til å fly til de aller fleste av våre 100 destinasjoner denne høsten. Vi forventer en kapasitet på rundt 80-90 prosent på norsk domestic (mot 2019) og cirka 50 prosent fra Norge og ut i Europa. Det er primært varmere strøk som lokker, altså Spania, Italia, Hellas og Kroatia. Det er forventet vekst i ferie- og fritidsreiser og noe færre i forretningsreisende.

Slik beskriver Norwegian situasjonen:

Pandemien har utløst en krise uten sidestykke for Norwegian og flyindustrien generelt. Etter et halvår med krevende rekonstruksjonsprosesser i både Irland og Norge, kunne Norwegian 26. mai slå fast at prosessene er fullført og at resultatet er vellykket. Det er et konkurransekraftig og økonomisk styrket Norwegian som går fremtiden i møte. Etter rekonstruksjonen har Norwegian i overkant av 2000 ansatte i Norge, og er en betydelig aktør innen reiseliv og luftfart.

I mars 2020 parkerte selskapet 92 fly i Norge, og totalt har det vært 130 fly parkert i Norge, Sverige, Danmark, Spania, England og Irland.

I dag: 51 fly i flåten. Alle Boeing 737-800.

I mars 2020 fløy både langdistanse og kortdistanse.

I dag: Opererer i innenriks i de nordiske landene, samt utenriks til populære destinasjoner i Europa.

Slik oppsummerer Widerøe situasjonen:

Det er først og fremst forretningsreiser vi mener vil avta når vi er i en ny normal. Folk har vendt seg til å holde administrative møter digitalt. Da slipper man lange dagsreiser for å gjennomføre møter. På den andre siden er det fortsatt mange som er avhengige av å reise for å gjøre jobben sin. Dette være seg om man skal ut å jobbe på en oljeplattform eller bygge en vei. Denne typen arbeid kan naturligvis ikke gjøres via Teams, og nettopp den delen av trafikken har vi sett har gått som normalt gjennom hele pandemien.

Vi tror også at ferietrafikken vil ta seg opp. Det ligger i menneskets iboende natur å ville oppdage og oppleve noe nytt. Det er også mange som reiser for å besøke venner og familie. Så tror vi at mange har fått øynene opp for å være turist i eget land. Man trenger kanskje ikke dra på langhelg til New York når det finnes så mye fantastisk å oppleve i eget land.