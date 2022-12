Spår brutalt boligprisfall i Norge: – Ekstraordinært utsatt

Mandag ble det klart at det kraftige fallet i boligprisene fortsatte i november. Med en nedgang på 2,2 prosent i november, har boligprisene falt 6,5 prosent de siste tre månedene.

Likevel skal det langt, langt videre ned, skal vi tro den sjeføkonomen Søren Kristensen.

– Disse faktorene er medvirkende til at vi forventer et prisfall helt opp mot 20 prosent i USA, Sverige og Norge, sier Kristensen, som er sjeføkonom i danske Sydbanken, til danske BT.

Sjeføkonom i danske Sydbank, Søren Kristensen. Foto: Sydbank

Hvordan prisene på boliger har utviklet seg i forhold til lønnsutvikling er det han trekker frem som en hovedfaktor. I tillegg mener han at det at stort sett alle nordmenn har flytende rente på lånene, gjør at boligmarkedet er ekstra sårbart i tiden som kommer.

– Land som Norge, USA og Sverige er ekstraordinært utsatte, sier Kristensen til avisa.

– Ikke like stor fallhøyde

Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken, er enig i at inntektsvekst er en viktig driver av boligpriser, men påpeker at det er mange andre forhold som er viktig for boligmarkedet som ikke blir nevnt av Kristensen.

Demografi, boligbygging, arbeidsmarked og endringer i styringsrenta er faktorer hun lister opp.

I tillegg har boligmarkedet i USA og Sverige økt mer enn i Norge i de siste årene.

– Der har det økt med 20 prosent på et år på toppen i mai i år, mens i Norge økte boligprisene med 12 prosent. Dermed er det ikke en like stor fallhøyde i det norske boligmarkedet, sammenlignet med USA og Sverige, fastslår Midtgaard.

Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken. Foto: Handelsbanken

I Norge forventer Handelsbanken et boligprisfall på 7,5 prosent – sesongjustert fra topp til bunn.

– Det vil si et fall på 3 prosent i 2023 og 2 prosent i 2024, sier hun.

– Kan ikke utelukkes

I november ble det solgt 7.321 boliger i Norge, noe som er 14 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 88.383 boliger i Norge. Det er 9,7 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank, tror at veksten i økonomien nå er i ferd med å avta.

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank. Foto: Danske Bank

– Alt dette tyder på at rentene virker etter hensikten, og at vi derfor er svært nær rentetoppen. Det betyr at risikoen for et fall i boligmarkedet i størrelsesorden 20 prosent, slik Kristensen spår, er begrenset, sier Jullum.

– Om vi tar feil, og rentene stiger videre utover i 2023, kan vi ikke utelukke at fallet blir 20 prosent fra toppen, sier han videre.