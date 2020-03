Spansk prinsesse (86) død av koronaviruset

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er den første kongelige som mister livet som følge av viruset covid-19.

Familien bekreftet at kusinen til kongen døde på torsdag, skriver den spanske avisen El pais.

– På denne ettermiddagen ble søsteren vår, Maria Teresa de Borbon-Parma, et offer for koronaviruset, og døde i Paris i en alder av 86, skrev hennes bror, prins Sixto Enrique de Borbon-Parma, på Facebook torsdag kveld.

Prinsesse Maria Theresa var kusinen til kong Felipe av Spania.

Kjempet for kvinners rettigheter

I mange år har hun kjempet for kvinners rettigheter, spesielt i arabiske land. Hun ble kalt den «røde prinsessen» på grunn av hennes politiske engasjement.

Maria Teresa bodde store deler av livet sitt i Paris og i Madrid, der hun også ble utdannet og jobbet som professor.

Hun giftet seg aldri og fikk ingen barn.

Fire av de seks søsknene hennes, Francoise, Cecilie, Marie des Neiges og prins Sixto Enrique, lever fortsatt.

Spanskekongen har foreløpig ikke uttalt seg om dødsfallet.

KONG FELIPE: Kong Felipe av Spania er fetteren til avdøde prinsesse Maria Teresa. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Flere kongelige smittet

For litt over en uke siden ble det bekreftet at 62 år gamle prins Albert av Monaco er smittet av koronaviruset.

Tidligere denne uken ble det også bekreftet at prins Charles har testet positivt på koronaviruset.

– Den britiske tronarvingen skal ha milde symptomer og være ved god helse for øvrig, sto det i pressemeldingen.

Han er gått i selv-isolasjon i Skottland sammen med sin ektefelle Camilla, hertuginnen av Cornwall. Hun skal ha testet negativt på viruset.