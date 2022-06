Spania krever å få overlevert voldtektssiktet nordmann: Norsk politi mener han var i Norge

– Min situasjon for tiden er at jeg er ganske låst inne i kongeriket Norge. Jeg har ikke mulighet til å komme meg noen vei, så lenge jeg har dette hengende over meg, sier den middelaldrende mannen til NRK.

Han er anmeldt for en voldtekt i Alicante i Spania i slutten av september 2016. I etterkant ble han etterlyst av spansk politi.

Mannen nekter for å ha gjort det, og sier timelister og bankutskrifter dokumenterer at han ikke befant seg i Spania på tidspunktet som er angitt i anmeldelsen.

– Det er jo veldig skremmende at du kan bli beskyldt for noe slikt, når du ikke en gang har vært der.

Timelistene skal vise at mannen var på jobb til sent på kvelden i Norge dagen før den angivelige voldtekten. Dagen etter var han på jobb fra tidlig på morgenen, har han forklart i retten.

Mannens forsvarer Brynjar Meling sier det ikke gikk fly som kunne fraktet mannen til og fra Spania da den angivelige voldtekten skal ha skjedd. Kjøretiden fra stedet mannen bor til åstedet er rundt 40 timer – hver vei.

– Han hadde ingen som helst praktisk eller faktisk mulighet i det hele tatt til å komme seg fra Norge til Spania på det tidspunktet, sier Meling.

Får støtte av norsk politi

Trønderen er en av de første som ble begjært overlevert med bakgrunn i den europeiske arrestordreloven som trådte i kraft i november 2019.

I første omgang kom tingretten til at mannen kunne overleveres, fordi anmodningen fra Spania oppfylte kriteriene i EU-avtalen.

I etterkant grep Trøndelag statsadvokatembeter inn og startet en egen etterforskning av saken. Dette kunne de gjøre fordi begge parter i saken er norske.

Den endte med at saken ble henlagt. Politiadvokat Ole Andreas Aftret bekrefter at timelistene fra mannens arbeidsplass ble lagt vekt på.

Politiadvokat Ole Andreas Aftret i felles enhet for påtale i Trøndelag politidistrikt. Foto: Morten Andersen / NRK

– Hvorvidt spanske myndigheter sitter på annen informasjon, har jeg ikke oversikt over. Men ut ifra det bevisbildet som norsk politi har, så legger vi til grunn det siktede forklarer seg om, nemlig at han ikke var i Spania da voldtekten fant sted, sier Aftret.

Aftret sier det kreves et særskilt rettslig grunnlag for at en europeisk overleveringsbegjæring ikke skal innfris. Til tross for henleggelsen, står den europeiske arrestordren fra Spania ved lag.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med spansk politi og dommeren som underskrev arrestodren mot mannen, uten hell.

Mannen fra Trøndelag sier saken har vært en enorm belastning. Da han dro tilbake til Spania høsten 2016, ble han pågrepet, fratatt passet og satt i varetektscelle. Etter løslatelsen kjørte han til Norge, uten pass.

– Jeg kan jo ikke dra på ferietur eller handletur til utlandet så lenge jeg har en slik rettsanmodning fra utenlandske myndigheter hengende over meg. Da kan jeg bli arrestert og kanskje sendt til det såkalte «åstedet».

Den nye arrestordreloven Ekspandér faktaboks 1. november 2019 trådte en avtale om arrestordre mellom Norge og EU i kraft.

Før dette utleverte ikke Norge egne statborgere til andre land enn de nordiske.

Kort fortalt innebærer avtalen at medlemslandene skal arrestere og overføre mistenkte eller domfelte til det landet som har sendt ut en arrestordre, slik at de kan bli stilt for retten eller sone ferdig en dom der.

For at dette skal skje raskt er det satt korte frister til å ta en avgjørelse og gjennomføre overlevering.

Det er påtalemyndigheten som skal bestemme om en arrestordre skal følges eller ikke.

Avtalen innebærer at landene anerkjenner hverandres rettssystemet som sitt eget. Derfor skal verken påtalemyndigheten eller domstolen prøve de konkrete bevisene i saken.

En domstol skal kun vurdere om vilkårene for overlevering er oppfylt.

Allerede i juni 2006 inngikk Norge en parallellavtale med EU om overlevering av lovbrytere, men det tok altså 13 år før den trådte i kraft.

Den finnes ingen nasjonal oversikt over antallet saker hvor norske borgere har blitt overlevert i medhold av arrestordreloven. Kilde: Regjeringen/NRK

– Kan ikke forstå at Stortinget har vedtatt en slik lov

I utgangspunktet skal ikke norske domstoler vurdere bevisene som ligger til grunn for en begjæring om overlevering gjennom den europeiske arrestordreavtalen.

Dette for å sikre effektiv overlevering mellom EU-landene.

Påtalemyndigheten skal kun vurdere om vilkårene for utlevering er oppfylt; altså om begjæringen er i tråd med kriteriene i avtalen.

Advokat Brynjar Meling sier det er en belastning for klienten å ha saken hengende over seg. Foto: Terje Pedersen / NTB

Meling beskriver avgjørelsen om å gripe inn i den spanske etterforskningen som «våken» og «det eneste fornuftige» å gjøre. Samtidig ber han politiet og norske myndigheter gjøre mer for å få den internasjonale etterlysningen slettet.

– De kan ikke bare trekke på skuldrene og overlate dette til siktede, sier Meling.

Han er også svært kritisk til at norske politikere har vedtatt arrestordreloven som gjør det mulig å utlevere norske borgere, kun basert på en mistanke.

Meling sier man kan se for seg en sak hvor bevissituasjonen var den samme, uten at begge parter i saken var norske. I så tilfelle ville norsk politi ikke hatt anledning til å etterforske på eget grunnlag.

– Det hadde medført at man hadde vært forpliktet til å utlevere en norsk borger som kunne bevise at han ikke hadde begått den straffbare handlingen.

– Hva tenker du om det?

– Jeg kan ikke forstå at Stortinget har vedtatt en slik lov. Jeg tror, med all respekt for stortingspolitikerne, at de ikke er klar over hvilke inngrep det har gjort i suvereniteten til Norge å akseptere en konvensjon som gjør det mulig å utlevere borgere, som man ikke har muligheten for å prøve mistankegrunnlaget på.

– Vesentlig risiko

NRK har tidligere omtalt flere saker der norske statsborgere føler seg urettferdig behandlet som følge av den europeiske arrestordreavtalen.

NRK har også vært i kontakt med flere norske justispolitikere, som i hovedsak mener fordelene med avtalen veier opp for ulempene.

Norges institusjon for menneskerettigheter arbeider opp mot politikere og myndighetspersoner, for å sørge for at menneskerettighetene til norske borgere ivaretas.

Seniorrådgiver Thomas Berge ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Foto: Martin Zondag / NRK

Seniorrådgiver Thomas Berge sier arrestordreavtalen innebærer en «vesentlig risiko» for brudd på menneskerettighetene. Han begrunner dette med at flere land i Europa har en betydelig svakhet knyttet til sine rettssystemer.

Berge mener avtalen er et dilemma for norske politikere.

– På den ene siden er avtalen viktig for å ivareta effektiv kriminalitetsbekjempelse. På den annen side er det betydelige etiske betenkeligheter ved å utlevere norske statsborgere, når det er så stor risiko for at de ikke får menneskerettighetene sine ivaretatt.

– Det er også en lærepenge for fremtiden at man ikke vet hvordan utviklingen i Europa blir. Vi må være veldig bekymret for å overlate egne borgere til en slik type overleveringsavtale, for det er ikke gitt at utviklingen går i riktig retning.

– Gjør det vi kan

Statsadvokaten i Trøndelag har sendt to rettsanmodninger til spanske myndigheter om å overta saken, uten å få svar. En tredje er på vei.

– Vi har offisielle kommunikasjonskanaler fra påtalemyndighet til påtalemyndighet og det er rettsanmodninger som er den kommunikasjonsformen. Så utgangspunktet her er i hvert fall etter mitt syn at vi gjør det vi kan, og så har vi forståelse for at det er frustrerende å ikke få noen avklaring på saken.