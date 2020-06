Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sakte, men sikkert åpner verdens landegrenser igjen etter flere måneder med strenge restriksjoner for å hindre spredningen av koronaviruset.

Spania er et av landene i verden som har vært hardest rammet av koronapandemien, med over 27.000 tapte liv så langt. Nå har imidlertid smittetallene blitt lavere, og store deler av landet har åpnet igjen.

Det har gjort det mulig for Spanias statsminister Pedro Sanchéz å gjenåpne grensene for turister fra EU, Schengen og Storbritannia fra og med søndag.

Tidligere signaler fra spanske myndigheter har vært åpning 1. juli, men datoen ble skjøvet fram med halvannen uke. Det betyr at grensene fra og med i dag også er åpne for turister fra Norge.

Planlegger for karantene

Den norske regjeringen opprettholder sine gjeldende reiseråd, som kom 15. mai og foreløpig gjelder til 20. august, og fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, men med enkelte unntak.

Det samme gjelder kravet om karantene ved retur. Nordmenn som velger å trosse regjeringens reiseråd og reiser til sydenvarmen må derfor belage seg på ti dager i karantene når de kommer hjem.

Til tross for flere hindringer kommer en rekke nordmenn til å reise til varmere strøk.

Tidligere denne uken skrev NRK om ekteparet Monica Haugerud og Tom Roger Eiden, som eier et feriehus i en liten fiskelandsby sør for Torrevieja på østkysten av Spania. De er blant nordmennene som velger å trosse regjeringens reiseråd.

TROSSER REISERÅDENE: Ekteparet Monica Haugerud og Tom Roger Eiden. Foto: Privat

Opprinnelig hadde ekteparet bestilt billetter før jul, men den reisen ble avlyst. Da det ble klart at landet ville gjenåpne grensene for turister i løpet av sommeren bestilte de nye billetter.

– Vi har hatt to reiser som ble kansellert, og har ikke vært der nede på et halvt år. Vi fikk et bilde av en nabo hvor det så ut som noen hadde forsøkt å bryte opp dørlåsen. Vi er litt nervøse for å la det forfalle, sier Haugerud.

Hun forteller at de har planlagt ferien slik at det blir noen dager ekstra etter hjemreise, med tanke på karantene når de kommer hjem.

– Da tar jeg den karantenen.

Ulik praksis i forsikringsbransjen

Noe av det det har vært knyttet usikkerhet rundt, er hva slags hjelp du har krav på gjennom forsikringsselskapene dersom noe skulle skje under en utenlandstur som ikke er i tråd med UDs reiseråd.

Flere store forsikringsselskaper har snudd i saken, og hos dem gjelder reiseforsikringen nå som avtalt, så lenge det som eventuelt måtte gå galt ikke har noe med korona å gjøre.

De ulike selskapene gir hjelp til nordmenn som velger å trosse UDs reiseråd på svært forskjellige måter.

Statsministeren mener det er unødvendig

Statsminister Erna Solberg ber folk tenke seg om to ganger før de setter seg på flyet til steder Utenriksdepartementet (UD) fraråder å besøke.

MENER FERIE I SPANIA ER UNØDVENDIG: Statsminister Erna Solberg. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scnapix

– Det er unødvendig å ta risiko. Norge kommer til å opprettholde karanteneplikten for tilbakereiser fra mange av disse landene ganske lenge fremover. Det må du være forberedt på å gjøre, sier hun og fortsetter:

– Tar du risikoen ved å reise et sted og er villig til å sitte i karantene, så blir det ditt valg. Du må også være sikker på at reiseforsikringen gjelder, så det er en del ting du bør sjekke.

Statsministeren påpeker at myndighetenes oppgave er å hindre at smitte kommer inn i landet.