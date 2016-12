Sp: – Venstre har blitt lurt

I april i år behandlet Stortinget regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Da hadde regjeringens ene samarbeidsparti, KrF, allerede brutt forhandlingene og gått offentlig ut og advart mot den nye ordningen.

Regjeringspartiene sikret imidlertid flertall på Stortinget med det andre samarbeidspartiet, Venstre. De støttet det nye inntektssystemet under forutsetning av at regjeringen utarbeidet en plan for utflytting av nye og eksisterende statlige arbeidsplasser fra Oslo.

– Ved å skrive under på inntektssystemet har Venstre gjort seg til garantist for regjeringens fremste sentraliseringsreform, sa parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) den gangen.

Planen skulle, etter avtalen, legges frem før jul.

Det kommer ikke til å skje.

Sp: – Planen har ikke kommet

Både Venstre og Kommunal- og moderniseringsdepartementet bekrefter at planen ikke kommer til å bli ferdig innen fristen.

Det får Arnstad til å riste på hodet.

– Venstre har forsøkt å fremme utflytting av statlige arbeidsplasser flere ganger, men har blitt avvist av regjeringen. Så ble de med på et inntektssystem for kommunene som både er sentraliserende og fiendtlig overfor små kommuner. Som plaster på såret skulle Venstre få planen om utflytting av statlige arbeidsplasser. Det kan vi si i dag at den har ikke kommet, og at der har de blitt lurt, sier Arnstad.

Hun sier at planen skulle omfatte både utflytting av nye og eksisterende statlige arbeidsplasser, men at hun ikke tror dette kommer til å skje.

– Venstre bør heller konsentrere seg om å bevare de statlige arbeidsplassene i distriktene som sentraliseres med politireformen, nav-reformen og gjennom omleggingen av skattekontorene, sier Arnstad.

Venstre: – Skivebom fra Sp

Andre Skjelstad (V) sier kritikken fra Sp bommer totalt på blinken. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Planen blir ikke ferdig i 2016, sier Venstres kommunalpolitiske talsperson Andre Skjelstad.

Han mener likevel salven til Arnstad er en real skivebom.

– Vi jobber med planen i disse dager, og den kommer til å bli ferdig i februar, sier venstremannen.

Han sier planen kommer til å inneholde både konkrete utflyttinger av konkrete arbeidsplasser, og prinsipper for hvordan slik utflytting skal skje over tid.

Skjestad sier det er viktig for Venstre at antallet blir høyt, men også at man får bevegelse i prosessen.

– Her prøver Sp å hive bensin på et bål som ikke eksisterer. Vi leverer, sier Skjelstad.