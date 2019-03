Sp-Vedum frykter ekspolitikere kan lekke sensitiv informasjon – krever strengere regler

– Har du kunnskap om nasjonale hemmeligheter, må du ha en mye lengre karantenetid, enn det som er vanlig i Norge nå.

På landsmøtet til helgen vil partileder Trygve Slagsvold Vedum stille seg bak forslaget om å innføre en karantenetid på fem år.

– Hvis du har hatt en sentral rolle i offentlig forvaltning, vært statssekretær eller statsråd, og kjenner mye av de sikkerhetspolitiske vurderingene i regjering, og så kort tid etterpå får en sentral jobb i for eksempel i Huawei, så kan du komme i veldig store dilemmaer, sier Vedum.

– Sårbar informasjon

Da tidligere statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen fra Frp, gikk fra regjeringen til den kinesiske telegiganten Huawei, fikk han en karantene på seks måneder pluss ett års forbud mot å jobbe med saker som Justis- eller Samferdselsdepartementet var involvert i. Ifølge Vedum er det langt fra strengt nok.

– Det handler ikke om Vidar Brein Karlsen personlig, men det handler om de rollene han har vært heldig å få som statssekretær i beredskapsdepartementet. Da har du kunnskap som er sårbar og taushetsbelagt, som er hemmeligstemplet, og da bør det være en lang karantene som gjør at du ikke kommer inn i et firma, som kan ha motstridende interesser til norske interesser, sier Vedum.

INGEN KOMMENTAR: Tidligere statssekretær i Justisdepartementet Vidar Brein-Karlsen, som gikk til Huawei, har ingen kommentar til om karantenetiden burde økes. Foto: Olav Heggø / FotoVisjon AS

NRK har vært i kontakt med Vidar Brein-Karlsen. Han viser til at dette er en politisk diskusjon, og ønsker ikke kommentere forslaget fra Senterpartiet.

Høyre: For firkantet

Men Hårek Elvenes fra Høyre vil gjerne delta i den politiske diskusjonen. Partiets forsvarspolitiske talsperson mener Senterpartiets forslag om en karantene på fem år er lite gjennomtenkt.

– Det er forskjell på å barbere seg, og å skjære av seg haka. Senterpartiets forslag ville rammet svært mange flere enn partiet ser for seg, sier han til NRK.

RIGID: Stortingsrepresentant for Høyre Hårek Elvenes mener Senterpartiets karanteneforslag favner for vidt. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

Han mener det i praksis ville gjort at tidligere byråkrater og politikere ikke kan jobber for selskaper som er helt eller delvis eid av stater utenfor Europa og Nord-Amerika.

– Dette rammer også folk som har fått seg jobb i Elkem og Volvo, som også har kinesiske eiere. Det kan ha store konsekvenser for den enkelte, og for staten, som risikerer å måtte betale etterlønn i fem år. Dette blir for firkantet og vilkårlig, og det er lite gjennomtenkt.

Mer Kina-nei

Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet vil ikke bare gjøre det vanskeligere for selskaper som Huawei å rekruttere norske politikere.

På landsmøte skal de også ta stilling til et forslag som vil utelukke selskaper fra land Norge ikke har et sikkerhetssamarbeid med, fra å bygge ut sårbar og kritisk viktig infrastruktur. I praksis betyr det at kinesiske Huawei ikke får bygge ut 5G-nettet i Norge.

Beredskapen i Norge avhenger av at vi i enhver situasjon kan stole på de som bygger og drifter kritisk infrastruktur i Norge. PST advarer nå mot at enkelte selskaper som allerede drifter slik infrastruktur i Norge kan bli brukt til etterretningsformål. Forslag til uttalelse, Sp-landsmøte

Elvenes i Høyre sier han støtter intensjonen i forslaget, men han mener dagens sikkerhetslov sikrer at nasjonale interesser blir ivaretatt når ny infrastruktur bygges.

– Betyr det at Huawei ikke kan få i oppdrag å bygge ut det norske 5G-nettet?

– Huawei eller andre må tilfredsstille nasjonale sikkerhetskrav som nedfelt i sikkerhetsloven, man behøver ikke en ekstra mekanisme for å ivareta dette, sier Elvenes.