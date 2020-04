Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Folkehelsa skal være punkt nummer én, men samtidig skal vi få hjula til å begynne å gå så fort det er mulig der det er mulig, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

BEKYMRET: Leder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet mener åpning av skoler og barnehager i «smittefrie» områder kan være med på å redusere kostnadene av koronatiltakene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Vedum er som mange andre bekymret for den eksplosive økningen i arbeidsledigheten i kjølvannet av tiltakene for å dempe koronasmitten. Særlig krevende for deler av arbeidslivet er at skoler og barnehager er stengt, og at mange ansatte derfor må være hjemme og passe barna selv.

– Staten gir jo klare råd. Men hvis det blir ulik smittespredning i ulike deler av landet, så bør jo regjeringa tenke gjennom om man kan myke opp litt forskjellig og gi lokal skjønnsmulighet, sier Vedum.

Bruker øykommune som eksempel

Senterparti-lederen trekker fram Hasvik kommune i Troms og Finnmark som eksempel. Hasvik ligger på Sørøya og hadde per kl. 1430 fredag null registrerte koronasmittede.

– Hasvik er en øy, og hvis det viser seg at det ikke er noe koronasmitte på den øya, så er det ikke sikkert det er noen grunn til at ikke skoleungene der skal kunne gå på skolen selv om det er et stort problem på Ullern i Oslo at det er mange koronasmittede der, sier Vedum.

Ordføreren i Hasvik, Eva D. Husby (Ap), er langt på vei enig med Vedum.

POSITIV: Ordfører Eva D. Husby (Ap) sier forholdene i kommunen tilsier at lokal åpning av skoler og barnehager kan fungere. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Vi er både i en uheldig og heldig situasjon, siden vi er på en øy. Vi har kontroll på folk som kommer hit. Vi har per nå ingen påviste tilfeller av korona, og føler at vi har god kontroll, sier Husby til NRK.

Hun støtter tanken om lokalt spillerom for å vurdere egne tiltak, som delvis åpning av skoler og barnehager.

– Vi har små klasser og store klasserom. Jeg håper vi får bruke den lokaldemokratiske styringsretten også i dette, sier Husby.

Helseministeren skeptisk

Barne – og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier til NRK at han håper de faglige rådene tilsier at man kan åpne alle skoler og barnehager så raskt som mulig. Men dersom dette ikke er mulig, er han åpen for å være fleksibel.

AVVISER IKKE: Barne – og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er positiv til at noen skoler og barnehage kan åpne dersom ikke alle kan gjøre det. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Dersom det er områder der det ikke er smitte, så må jo det kunne være argumenter for at man kan åpne akkurat de områdene. Mens hvis det er stor smitte i andre områder, så er det jo da viktigere å kanskje holde stengt i de områdene, sier Ropstad.

Saken er imidlertid ikke opp til Ropstad å avgjøre. Det var Helsedirektoratet, under henvisning til smittevernloven, som 12. mars besluttet at alle skoler og barnehager i landet skulle stenge. I regjeringen er det derfor helse – og omsorgsminister Bent Høie (H) som har ansvaret for den videre oppfølgingen. Han ønsker ikke åpne for lokalt skjønn.

SIER NEI: Helse – og omsorgsminister Bent Høie (H) mener stenging av skoler og barnehager fungerer best når alle kommuner gjør det sammen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Nei, dette synes jeg er en ganske dårlig idé. Jeg tror disse tiltakene virker best når vi gjør dem sammen, og ikke minst tror jeg folk faktisk opplever at ting er ganske likt, sier Høie til NRK.

Han sier regjeringen vil gjøre en samlet vurdering av tiltakene til uken og så beslutte hva som skal være situasjonen etter påske.

Heller ikke justis – og beredskapsminister Monica Mæland (H), som koordinerer håndteringen av koronakrisen i regjeringen, er særlig åpen for å la kommunene selv få bestemme om det er «trygt» å åpne skoler og barnehager igjen.

SIER NEI: Justis – og beredskapsminister Monica Mæland (H) Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Nei, vi kommer til å gi en klart beskjed nasjonalt. Vi må ha ett sett regler i dette landet, og det å stenge skoler og det å åpne skoler er et nasjonalt ansvar som vi må ta, sier Mæland til NRK.

– Det er nasjonen som bestemmer?

– Ja, det mener jeg er utgangspunktet. Så vet vi at noen kommuner rett før regjeringen tok sin beslutning besluttet å stenge skoler ut fra smittevernhensyn, og det har de full anledning til. Men jeg mener at dette må være en nasjonal beslutning, så får vi komme tilbake til hva den inneholder, sier Mæland.