Sp ut mot ventestøtten: – Virker lite gjennomtenkt

På en lekeplass på Manglerud dytter Thomas Coley datteren May (1,5 år) på huske. Far og datter har tilbrakt mye tid sammen det siste halve året.

– Å være hjemme med henne litt lenger er noe jeg virkelig har ønsket. Det har vært fint å se henne vokse opp, sier Coley.

Han har fått med seg at kontantstøtten, som familien har nytt godt av, kan bli byttet ut med en ventestøtte. Den nye ytelsen skal gå til foreldre som har søkt om barnehageplass, men ikke fått. I det øyeblikket man tilbys plass, opphører støtten.

HJEMME: Thomas Coley sier kontantstøtten har gjør det lettere å ta permisjon fra jobben. Foto: NRK

– Det virker som en urettferdig ordning. Hvis barnet er født «på feil tid» og du får plass med én gang, har du ikke krav på ventestøtte, sier han.

Mamma, Karina Borlaug, er også skeptisk.

– Jeg lurer på om man blir nødt til å akseptere en barnehageplass på andre siden av bydelen, en halvtimes reisevei unna. For oss uten bil ville det vært et logistisk mareritt.

HJEMME MED PAPPA: May har tilbrakt dagene hjemme med faren sin frem til barnehagestart i august. Foto: NRK

– Dette må vi komme tilbake til

Arbeiderpartiet er ett av fem partier som ønsker å fjerne kontantstøtten til fordel for en ventestøtte.

Kontantstøtte Ekspandér faktaboks Foreldre til barn mellom 13 og 23 måneder har rett til kontantstøtte hvis barnet ikke går i barnehagen.

Støtten kan graderes hvis barnet har deltidsplass i barnehagen.

Mottager må ha minst fem års medlemskap i folketrygden (omtales som botidskravet)

100 prosent kontantstøtte utgjør 7500 kroner i måneden.

Tilhengere av kontantstøtten mener den gir foreldre valgfrihet og mulighet til å være hjemme litt lenger med ettåringer.

Motstanderne mener den hindrer kvinner i å komme i jobb og svekker integrering.

Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Rødt og SV ønsker å fjerne kontantstøtten og innføre en ventestøtte i stedet.

Ventestøtten skal utbetales til foreldre som ha søkt om barnehageplass og fått avslag. Kilde: NAV

Familiepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, innrømmer at de ikke har tenkt gjennom alle sider ved den nye ordningen, for eksempel om man må takke ja til en plass et annet sted i kommunen eller bydelen.

BEDRE TILBUD: Familiepolitisk talsperson i Ap, Anette Trettebergstuen, tror de finner gode løsninger for hvordan ventestøtten skal fungere. Foto: Vidar Ruud

– Dette er detaljer vi ikke har bestemt oss for ennå, og her er vi åpne for innspill, men det er klart at vi ikke skal sette familier i en vanskelig situasjon. Så dette må vi komme tilbake til.

– Hvis man får barn tidlig på året og ønsker å være hjemme noen måneder, kan man da bare søke seg til barnehager med lang venteliste?

– Det vil ikke være slik at man kan spekulere i dette på noen måte.

Hvordan kan dere forhindre det?

– Dette er ting vi skal se på hvis vi kommer i regjering til høsten og jeg er helt sikker på at vi finner løsninger på det.

– Om høsten har alle ettåringer lovfestet rett på plass, betyr ikke det at ventestøtten kun blir et tilbud til vinter- og vårbarn?

– Vi ønsker ikke en kontantstøtte som betaler folk for å være hjemme etter å hva vært i permisjon i ett år. Vi ønsker å bruke de pengene på flere og rimeligere barnehageplasser og dermed gjøre livet enklere for småbarnsfamilier.

– Lite gjennomtenkt

Mulig regjeringspartner Senterpartiet, som vil beholde dagens kontantstøtte, tror ventestøtten blir vanskelig å sette ut i livet.

– Dette er lite gjennomtenkt. Ventestøtten er bare et politisk ønske om å kunne tilby et alternativ. Det virker nærmest umulig å skulle få til en forståelig ordning, og det vil i tilfelle bli enormt mye byråkrati, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp).

KRITISK: Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) tror ikke ventestøtten er godt nok gjennomtenkt. Foto: Leif Rune Løland / NRK Hordaland

Hun er også kritisk til selve begrepet ventestøtte.

– Navnet innebærer at det er staten som bestemmer hva du skal vente på. Det må være foreldrenes ønske som avgjøre hvor og i hva slags barnehage barnet skal begynne i og når det passer å starte.

– Verdsettes ikke å være hjemme litt

Karina Borlaug mener ventestøtten sender et signal om at det beste for barn er å starte i barnehage så fort som mulig.

– Det er trist at det ikke tillegges noen verdi at man ønsker å vente litt, men fremstilles som noe negativt, også når det bare er snakk om noen måneder som i vårt tilfelle. Vi føler jo at valget vårt har vært til barnets beste.