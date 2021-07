Sp-topp: – Vil ikke ha med SV i regjering

I dagens politiske sommerkvarter får Senterpartiets Emilie Enger Mehl spørsmål om hvilken regjering hun vil ha etter valget.

– Jeg ønsker meg en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet - uten SV, så får vi se om vi får tillit i valget til å gjøre det mulig, sier Mehl.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum har ikke villet si høyt at han ikke vil ha med SV, men han har bare unnlatt å nevne SV. Nestleder Ola Borten Moe er derimot svært tydelig og la ikke to fingre mellom da han var gjest i politisk sommerkvarter 28. juni.

– Nei, vi har ikke tenkt å sitte i regjering med SV. Vi har tenkt å sitte i regjering med Arbeiderpartiet. Det er vår plan og ambisjon som vi har kommunisert tydelig gjennom mange år nå, sa Borten Moe til NRK.

Nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe er tydelig på at SV ikke skal inn i regjering. Foto: Hallvard Norum / NRK

Holder fast på SV

Da Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte NRK på Sørlandet forrige uke spurte vi ham om regjeringssamarbeid. Støre holder fast på sitt ønske om en flertallsregjering med tre parti.

– For å få til forandring er jeg helt sikker på at det er en kombinasjon av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet som må til. Vi har styrt før og når du ser på programmene våre og det vi har stemt for i Stortinget så er i alle fall Aps holdning: Dette er det beste alternativet for å få til forandring, sier han til NRK.

Meningsmåling juni 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med april 2021 Graf med oppslutning per parti R R: 4,2 % (endring: +0,5 +0,5 4,2 % SV SV: 7,8 % (endring: +0,8 +0,8 7,8 % AP AP: 24,1 % (endring: +0,8 +0,8 24,1 % SP SP: 17,7 % (endring: +0,6 +0,6 17,7 % MDG MDG: 3,7 % (endring: −0,2 −0,2 3,7 % KRF KRF: 3,6 % (endring: +0,2 +0,2 3,6 % V V: 2,7 % (endring: −0,2 −0,2 2,7 % H H: 23,0 % (endring: −1,7 −1,7 23,0 % FRP FRP: 10,2 % (endring: −0,9 −0,9 10,2 % Andre partier: 3,2 % Utført 26 mai.–11. juni ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

På NRKs siste supermåling fra juni får Senterpartiet 17,7 prosent, mens Ap får 24,1 prosent. Ser en på gjennomsnittet av målingene så langt i juli ligger Sp på 18,4 og Ap på 23,4.

Jonas Gahr Støre vil ikke forholde seg til Senterpartiets ønske om en regjering bare med Sp og Ap. Foto: Leif Dalen / NRK

Vi konfronterte Støre med at et Senterparti på rundt 18 prosent kan få mye å si for hvem de vil ha med inn i regjering.

– Nestleder i Sp Ola Borten Moe sa ganske tydelig i vårt sommerintervju at Sp IKKE er interessert i å gå i regjering med SV. De er oppe på 18 prosent nå, de kan jo bestemme en del?

– Det kan de, og det som er sikkert er at det er velgerne som bestemmer hvordan det blir. Og jeg gjentar at alle som peker på et alternativ til denne regjeringa peker på Arbeiderpartiet.

Hvorfor ikke mindretallsregjering?

I dagens sommerkvarter peker Emilie Enger Mehl også på at det er lang tradisjon i Norge for mindretallsregjeringer. Senterpartiet sin drømmeregjering er en flertallsregjering med Ap og Sp, men de avviser altså ikke en mindretallsregjering.

Vi spurte Støre om han kan utelukke at det blir en mindretallsregjering med Ap og Senterpartiet.

– Jeg kan bekrefte at det alternativet jeg her sier (Ap, Sp og SV red.anm.) har mulighet til å få flertall. Det er ikke gitt, vi må kjempe for det helt inn. Det er det som kan gi forandring.

– Men hvorfor må det på død og liv bli en flertallsregjering? Det er jo lange tradisjoner i Norge med mindretallsregjeringer?

– Det er riktig, men det å gå til valg på et flertallsalternativ mener jeg er en måte å signalisere at vi ønsker handling. Vi ønsker forandring. Vi ønsker en ny kurs.