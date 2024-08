Sp-strid om abort – flertall på Stortinget for 18 uker

Fredag kom det historiske lovforslaget fra regjeringen. Grensen for selvbestemt abort skal utvides fra uke 12 til uke 18. Samme grense skal gjelde for fosterreduksjoner.

Senterpartiet støtter ikke endringene og har tatt dissens i regjering. Men, flere av partiets stortingspolitikere vil likevel stemme for regjeringens forslag på disse to områdene, får NRK bekreftet.

En av dem er Aleksander Heen, fra Sogn og Fjordane. På spørsmål fra NRK bekrefter han at han vil stemme for begge de to forslagene som Senterpartiet i regjering har motsatt seg.

– For meg er det viktig å få fjernet nemndene. Slik jeg vurderer praksisen som har vært, der nesten alle har fått ja, så er dette en unødvendig og belastende rundingsbøye. Det er heller ikke grunn til å tro at tallet på aborter vil øke i vesentlig grad dersom vi legger andre lands erfaringer til grunn.

STEMMER FOR: Alexander Øren Heen bryter med partilinja og stemmer for utvidelse av abortloven. Foto: Truls Sylvarnes

Sp-representant Siv Mossleth fra Nordland har kommet til samme konklusjon og sier hun vil stemme for utvidelse.

– Selv om jeg personlig ikke ønsker at noen skal ta abort, så mener jeg at det er den enkelte kvinne som må ta et eventuelt vanskelig valg ut fra egen livssituasjon, ikke en abortnemnd, sier hun.

Også Åslaug Sem Jacobsen fra Telemark går langt i å signalisere at hun vil stemme for lovendringen.

– Vi har ikke behandlet sak i gruppa enda og avventer å konkludere. Men mitt utgangspunkt har alltid vært mest mulig frihet til å bestemme over egen kropp for kvinner, sier hun til NRK.

På motsatt side av debatten i Sp står Heidi Greni. Hun vil følge partilinja og stemme imot.

– Jeg støtter dagens abortlov og vil helt klart stemme imot utvidelse til uke 18. Fosterantallsreduksjon etter uke 12 bør nemndbehandles, sier hun.

Dette er forslaga til endringar i abortlova Ny formålsparagraf. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at lova skal ha eit todelt formål. Lova skal sikre ivaretaking av omsynet både til rettane til den gravide og til samfunnets behov for å verne om det ufødde livet.

Kvinners rett til sjølvbestemt abort blir utvida frå veke 12 til veke 18.

Fostertalsreduksjon blir definert som abort og den gravide skal ha rett til sjølv å avgjere om talet på foster skal bli redusert til veke 18, innanfor grensa av det som er medisinsk forsvarleg.

Kvinner får lovfesta rett til rettleiing og informasjon, enten dei vel å avslutte eller fullføre svangerskapet. Kvinner som vel abort, får lovfesta rett til oppfølgingssamtaler i etterkant.

Dagens ordning med abortnemnder blir reformert. Dagens nemnder blir lagde ned og det blir oppretta nye for å vurdere søknader etter 18. svangerskapsveke.

Dei nye nemndene skal bli leia av ein lege, ha ytterlegare eitt medlem med helse- eller sosialfagleg kompetanse og eitt medlem med juridisk kompetanse. Fleirtalet i nemndene skal vere kvinner.

Av omsyn til forbodet mot diskriminering av personar med nedsett funksjonsevne, skal medisinske tilstandar hos fosteret ikkje gi eit direkte høve til å gi løyve til abort. Det skal ikkje vere tilstanden i seg sjølv, men kva tilstanden vil ha å seie for svangerskapet, fødselen, oppveksten og omsorga for barnet som kan gi grunnlag for abort etter 18. svangerskapsveke.

Retten helsepersonell har til å reservere seg mot abort av samvitsgrunnar blir vidareført og lovfesta. Kjelde: Regjeringa

Utbrytere i Frp

Ettersom Senterpartiet fristiller gruppa når saken kommer til behandling på Stortinget, behøver ikke representantene å følge partilinja, men får stemme etter egen overbevisning.

Fristilling er uvanlig, men flere partier åpner for dette i samvittighetsspørsmål.

Også Fremskrittspartiet legger opp til samme prosedyre. Partileder Sylvi Listhaug, nestleder Hans Andreas Limi og helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud er alle imot endringene, men partiet lar sine representanter stemme fritt.

Tidligere i år slo fem av dem fast at de ønsker å avvikle nemndene og støtte en utvidelse av selvbestemt abort til 18 uker.

– Jeg er glad for at jeg får lov til å være med på dette. For meg handler det om å stå på rett side av historien, sa Roy Steffensen til NRK i april.

Bengt Rune Strifeldt, Himanshu Gulati, Sivert Bjørnstad og Terje Halleland er på samme linje.

Nå gjentar Halleland overfor NRK at han vil stemme for regjeringens forslag.

– Det kommer jeg til å gjøre, sier han.

Strifeldt sier det samme, selv om han tar en lite forbehold:

– Jeg har tvilt meg til at jeg trolig vil stemme for å utvide selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18, sier han.

Flertall for endringer

En foreløpig opptelling blant de 169 representantene viser dermed at det er flertall for å utvide abortloven. Grensen for flertall går som kjent ved 85 mandater.

Arbeiderpartiet (48), SV (13), Rødt (8), Venstre (8) og MDG (3) støtter forslaget. Etter det NRK kjenner til, har ingen representanter i disse partiene signalisert at de vil bryte ut fra partilinjen. De fire partiene har samlet 80 representanter.

Med fem Frp-ere om bord er antallet 85. I tillegg varsler nå altså flere representanter fra Senterpartiet at de kommer til å stemme for en utvidelse av abortloven. Dermed øker ja-flertallet ytterligere.

Men, det er likevel grunn til å ta et visst forbehold. For det første kan enkeltrepresentanter endre mening, selv om det er lite trolig. Forslaget kan også bli endret underveis i stortingsbehandlingen, selv om ingenting så langt tyder på at det vil skje.

Et annet hinder på veien til flertall, er sykdom eller fravær blant utbrytere i nei-partier. Da kan det komme inn vararepresentanter med et annet syn, som i teorien kan bidra til å vippe flertallet.

Høyre-tvil

Høyres representanter har foreløpig ligget lavt i terrenget når partiets holdning til abortsaken har vært tema.

Som Høyre-kilder kunne fortelle til NRK i vår, vil flere Høyre-representanter be om å få stemme fritt når den nye abortloven skal vedtas.

Men det er foreløpig ikke bekreftet at Høyre faktisk vil fristille sine politikere når saken skal behandles.

Sandra Bruflot, som leder Høyres arbeid med abortsaken i helsekomiteen på Stortinget, viser til at partiet skal ha interne prosesser i høst.

– Vi skal sette oss grundig inn i hele det nye forslaget til ny lov. Så må vi ta debatten innad i Høyres gruppe, sa Bruflot til NRK før helgen.

– Når får vi vite om Høyre fristiller sine representanter i denne saken?

– Det er opp til noen andre enn meg. Det blir en del av hele den debatten vi skal ha, tenker jeg.

KrF er imot endringer i abortloven, mens Pasientfokus' eneste representant Irene Ojala sier hun ennå ikke har bestemt seg.

– Vi har velgere som er mot abort, andre er for dagens abortlov og andre er for abort opp til uke 22. Dette er et viktig spørsmål som jobbes nøye med. Til slutt er det for meg et samvittighetsspørsmål, sier Ojala.

Lang ventetid

Støre-regjeringen har lenge varslet at det skulle komme et forslag til en ny abortlov, men det har tatt tid. Først forrige fredag la helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) fram saken.

– Dagens abortlov har spilt en viktig rolle for kvinner over hele landet i mange tiår. Mitt mål er at også den nye abortloven skal stå seg i lang tid framover, sa han.

Men de to regjeringspartiene skiller altså lag i spørsmålet. Senterpartiet tok dissens og barne- og familieminister Kjersti Toppe sa det slik:

– Vi mener dagens lov er et godt kompromiss. Det er to verdier som står mot hverandre: Den gravides rett til å bestemme selv, mot barnets rettsvern. Da må vi finne en balanse og sette en grense et stad. Vi mener uke 12 står seg, sa hun til NRK.