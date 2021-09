Sp-ordfører: Kan bli samarbeid med Frp på Stortinget

Det finnes ikke noe rødgrønt flertall uten SV, sier Audun Lysbakken, som leder det minste av de største partiene som kunne havne i regjering.

Men det er ikke Sp-ordfører Jan Ove Tryggestad enig i. Han mener det er åpenbare fordeler ved å kunne samarbeide også til høyre i Stortinget – selv om partiet gikk til valg på å bytte ut Erna Solberg og den blå gjengen:

– For all del, flertall må det være i de store, viktige sakene – og jeg tror dagens nye regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil finne flertall med flere partier i kommende stortingsperiode, sier Tryggestad.

Vil ha en strammere økonomisk politikk

Sp-ordføreren mener Norge nå trenger politiske flertall for en stram økonomisk styring av landet, for å redde inn ettervirkningene av pandemien.

– Vi har hatt en urolig fase i norsk økonomi. Vi vil måtte finne flertall der det er et reelt flertall for en stabil økonomisk politikk i årene som kommer. Når det er sagt er det ikke bare Høyre som kan være en aktuell partner der.

Ser lyst på en fremtid litt midt i smørøyet: Jan Ove Tryggestad mener den nye regjeringen nå må finne flertall i alle retninger på Stortinget. Foto: Sissel Brunstad / NRK

Tryggestad mener det nå er viktig å se på hvordan de andre partiene posisjonerer seg for mulige samarbeid.

– Jeg tror vi får et ganske spennende storting i denne perioden.

– Vil vi nå se en mer sentrumsnær regjering?

– Ja, det håper jeg og det tror jeg. I og med at det er to partier som nå velger å gå løpet fullt ut, så tror jeg det blir en regjering som vil at opp i seg mer av sentrumspolitikken enn vi ville fått med en trepartiregjering.

Lysbakken: Advarer mot slalåm

Men SVs partileder Audun Lysbakken advarer Ap og Sp mot å svinge seg fra side til side i Stortinget.

– Slalåmkjøring vil jeg advare sterkt mot. Da blir dette en form for sentrumsregjering, og de som går inn for det glemmer at denne regjeringen blir til på grunn av et rødgrønt flertall.

Lenge håpet de to på det samme: en rødgrønn flertallsregjering. Onsdag trakk SV-leder Audun Lysbakken SV ut av regjeringssonderingene. Dermed ble det brudd allerede før forhandlingene kom i gang. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han mener at både Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gjør klokt i å huske at de trenger SV for å få flertall for regjeringsskifte.

– Da vil det være helt unaturlig om denne regjeringen skal gå ofte til borgerlig side for å hente flertall. Det er rett og slett ikke det velgerne har bedt om.

Les også Magnus Takvams analyse: «Et betydelig politisk nederlag»

Klart rom for samarbeid til høyre

Det skremmer likevel ikke Tryggestad fra å tenke høyt om mulige flertallsvenner i stortingssalen.

Tryggestad utelukker ingen enkeltpartier som mulige samarbeidspartnere – selv om konfliktlinjene mot partiet Høyre er tydelig i mange saker. Han peker særlig på EU og EØS-spørsmålet som en klar konflikt.

– Både Rødt og Frp er enige med Senterpartiet i flere saker. Kan man se for seg flere utradisjonelle flertall i det nye Stortinget?

– Ja, jeg ser ikke vekk fra det. I hvert fall innenfor samferdsel så er det ikke noe å legge skjul på – at Senterpartiet og Frp samarbeider rimelig godt ute i distriktene – vi ser ikke bort fra at det kan være en mulig løsning.

Bak stengte persienner har de tre rødgrønne troppene sondert og sondert og sondert. Onsdag endte sonderingene med brudd, etter av SV forlot samtalene – og overlot regjeringsmakten til Ap og Sp. Foto: Lise Åserud / NTB

Tryggestad understreker likevel at han ikke ser på Fremskrittspartiet som en ny fast partner i regjeringssamlivet.

– Vi vil ikke se på det som et parti som vi skal samarbeide med i det lange løp – men i enkeltsaker er det helt klart et rom for det også, sier Tryggestad.

Men Tryggestad er klar på hvem som sitter med forhandlingsmakten – og hva det krever av de andre partiene på Stortinget som ønsker gjennomslag:

– Så jeg tror nok Høyre også er nødt til å justere seg hvis de vil påvirke politikken i den perioden.