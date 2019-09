Sp om Ap og politireformen: – De vet de er medansvarlig, nå leter de etter en vei ut

– Jeg tror Ap har blitt veldig usikre. De vet at de er medansvarlig for de grepene som har skjedd, så får de tilbakemelding om at dette har gått helt feil. Nå leter de etter en vei ut.

Det sier partileder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet. Han sikter til Arbeiderpartiets valgkamputspill om å trekke støtten til politireformen fra partileder Jonas Gahr Støre.

Ap-topp: – Folk har blitt ført bak lyset

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet er for politireformen men mot måten den gjennomføres på. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Støre har overfor VG forsvart beslutningen om at Arbeiderpartiet har trukket støtten til politireformen. Under partilederutspørringen på NRK sa han at partiet støtter reformen, men ikke gjennomføringen.

– Vi avviser å gi inntrykk av å støtte regjeringens gjennomføring. Det betyr at vi står ved vedtaket i 2015. Det var nødvendig med en reform av politiet, sa Støre.

Han sa premissene for vedtaket ikke er fulgt, og at politifolk i stadig større grad sitter på kontor.

– De sitter og etterforsker og fortviler fordi de ikke får gjort det andre de skal gjøre. De fortviler fordi de ser at det er færre politifolk ute på gatene enn før reformen kom, sa Støre.

Jonas Gahr Støre om hvorfor Arbeiderpartiet har trukket støtten til politireformen

Slik har Arbeiderpartiet forholdt seg til politireformen:

Leder for justiskomiteen på Stortinget og justispolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Lene Vågslid, forklarer snuoperasjonen slik:

– Folk, politiet og vi har blitt ført bak lyset. Da sier vi fra.

Målet med «Nærpolitireformen»

Da politireformen ble vedtatt i 2015, var hovedmålet blant annet å etablere et nærpoliti som:

«er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet. Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor (...)»

Det er spesielt på den siste setningen Vedum og Senterpartiet mener reformen har feilet. De mener det allerede fra starten var klart at reformen ville føre til sentralisering og byråkratisering, og at det er dette Arbeiderpartiet nå er i ferd med å innse uten å ville ta skrittet fullt ut.

– Arbeiderpartiet sender doble signaler. Jeg er glad de sier at reformen ikke har blitt så bra, men så vil de ikke gå helt bort fra vedtakene de gjorde, sier Vedum.

Han vil ha med Arbeiderpartiet på Senterpartiets krav til politireformen (se under).

Dette er Senterpartiets krav til politireformen Ekspandér faktaboks at alle lennsmannskontorer skal ha egen lensmann og bemanning og operativ ledelse hele uken.

at det skal være egne politikontakter i alle kommuner der det ikke er lensmannskontorer.

at Politidirektoratet bygges ned og ressursene blir omfordelt til politidistriktene.

at mer opreativt politi ute i landet blir prioritert.

at politidistrikt og lokale tjenestesteder får større tillit og mer bestemmelsesrett over egne ressurser.

at beslutningsmyndigheten over organisering av politiet flyttes fra politidirektøren og Politidirektoratet og over til politiske beslutningsorgan.

at krav om responstid på hasteoppdrag skal gjelde absolutt alle oppdrag, ikke bare 80 prosent som i dag. Kilde: Senterpartiet

Ap: – Sp valgte å sette seg på sidelinjen

Lene Vågslid er leder for justiskomiteen på Stortinget og justispolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Foto: Bård Nafstad / NRK

Vågslid sier hun forstår at politifolk over hele landet har mistet troen på reformen.

Kritikken fra Vedum er hun imidlertid lite imponert over.

– Vi reiser mye rundt i landet og snakker med politifolk i alle politidistrikter. Jeg møter få som mener reformen i seg selv var feil, men det som gjentas er at den er underfinansiert og at regjeringen helt har hoppet bukk over det helt sentrale; nemlig å sørge for at det ansettes nok politifolk, skriver Vågslid i en e-post.

Hun skriver videre at Arbeiderpartiet, i motsetning til Senterpartiet, har forsøkt å gjøre reformen bedre, men at regjeringen har valgt å overse den avtalen som er inngått med Arbeiderpartiet.

– Senterpartiets bidrag var å sette seg helt på sidelinjen. Det er et valg man har. Reformen hadde flertall helt uten oss, så valget sto mellom å se på at en reform ble vedtatt uten vår påvirkning eller å bidra til å gjøre den bedre, skriver Vågslid.

Hun er klar på at Arbeiderpartiet ville ha, og stemte for, en nærpolitireform, men at regjeringen ikke har fulgt vedtakene i forliket. Derfor har partiet trukket støtten.

Når det gjelder Senterpartiets krav til videre arbeid, sier Vågslid at Arbeiderpartiet er enig i flere av punktene

Reformen har hatt både positive og negative effekter. Det viser en gjennomgang Faktisk.no har gjort i forbindelse med serien «Fakta før valget».