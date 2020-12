Sp og Rødt mener kontrollkomiteen må vurdere karanteneunntaket

Senterpartiet mener kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget må behandle regjeringens karanteneunntak for utenlandske arbeidere som kom til Norge i høst.

Det bekrefter Senterpartiets Kjersti Toppe til NRK.

– Sp vil vite om dette unntaket var medisinsk forsvarlig, Det kan se ut som at regjeringen har gått ut over sine fullmakter, sier hun til NRK.

Også Rødts partileder Bjørnar Moxnes ønsker at kontrollkomiteen skal åpne kontrollsak om importsmitte og endringer i covid-19-forskriften i forbindelse med Aftenpostens avsløring om karanteneunntak.

Det opplyser partiet i en e-post til NRK.

Dette var karantenereglene Ekspandér faktaboks Smitteverntiltak når personer unntas karanteneplikt Følgende smitteverntiltak anbefales både når arbeidsgiver unntar ansatte fra karanteneplikt på jobb for å opprettholde forsvarlig drift, og når personer er unntatt fra karanteneplikt på jobb etter innreise til Norge: Teste for covid-19 kort tid (dag 0) etter ankomst til Norge, eller på ca. dag 3 etter kjent eksponering for smitte.

Vente med oppstart i jobb inntil første negativt prøvesvar foreligger.

Utføre ny test tidligst dag 5 etter ankomst, eller på ca. dag 7 etter siste kjente eksponering for smitte. Det skal gå minst 48 timer mellom første og andre test.

Karantene på fritiden frem til andre prøvesvar er negativt.

Hvis det er strengt nødvendig kan de ta offentlig transport til og fra jobb etter første negative prøvesvar foreligger. De bør da følge råd til deg som er i karantene, men som må reise med offentlig transport.

Følge med på egen helsetilstand. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal de som er ansvarlig for oppfølging varsles og test utføres raskest mulig.

Ikke gå på jobb/forlat jobben straks dersom man utvikler symptomer på luftveisinfeksjon eller tester positivt for SARS-CoV-2.

Tilstrebe avstand (>1 meter) til medarbeidere og andre.

Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses.

Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.

Ved pasientnært arbeid i helsetjenesten bør man i tillegg bruke munnbind når man er under 2 meter fra pasient, spesielt ved arbeid med pasienter i risikogrupper. Kilde: FHI

– Svært alvorlig

Aftenposten avslørte mandag hvordan industriorganisasjonene jobbet, da regjeringen i juni lempet på karantenereglene til arbeidsinnvandrere.

Ifølge dokumenter Aftenposten har fått innsyn i, så advarte både Helsedirektoratet og FHI om at stor risiko knyttet importsmitte.

Likevel lempet regjeringen på reglene. Det har også fått Ap-leder Jonas Gahr Støre til å reagere.

– Regjeringen sier uke etter uke at den følger opp helsefaglige råd. Her har man langt på vei overkjørt dem. Det er svært alvorlig, sa han til NRK i går.

– Saken i Aftenposten gir inntrykk at man under tidspress og med uforsvarlig håndtering i møte med industrilobbyen har åpnet grensene ukontrollert, og at det har bidratt.