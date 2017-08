Sp og H barker sammen i nytt sentraliseringsoppgjør

– Å drømme om politidistrikt fra femtitallet og kommunegrenser fra sekstitallet ... Det er ikke slik vi møter fremtiden. Det går et klart skille i dag mellom de partiene som ser bakover og de som ser fremover.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum våknet til denne kraftsalven fra kommunalminister Jan Tore Sanner (H) i Politisk Kvarter på NRK.

Og Sanner ga seg ikke der.

– Vi går inn i en tid der det blir færre yrkesaktive per pensjonist, større kamp om kompetanse. Vi ønsker bedre tjenester der folk bor, da må vi også sikre at vi har sterke fagmiljøer og sterke kommuner med stort lokalt selvstyre.

Kraftsalven fikk imidlertid ikke Vedum til å sette kaffen i halsen.

Fnyser av kritikken

– Det der er jo bare retorikk. Vi er opptatt av hva kommunen faktisk løser. Vi tror på nærhet og vi tror ikke stordrift er svaret. Det tror også folk rundt i Norge, men Sanner har en annen oppskrift med stor tro på sentralisering, sier Vedum.

Han mener Høyres problem at de ikke bare synes kommunene er for små, men at selv Norge er for lite.

– De mener vi skal bli medlem i EU og flytte makt fra Norge til Brussel, så det er en linje i Høyres historie at man flytter makt fra vanlige folk til eliten i Oslo eller Brussel også overkjører man den lokale viljen og bruker billig retorikk om at vi vil tilbake til femti- og sekstitallet, sier Vedum.

Høyre: – Sp har omfavnet kommunereformen

– Vedum sitt problem er at han ikke har ett eneste svar på hvordan vi skal møte dagens utfordringer, sier Sanner.

Han sier også at det er en faktisk feil når Vedum fremstiller det som om Sp som er imot kommunereform.

Han peker på at Sp på Stortinget har stemt for to av tre sammenslåinger og at det lokalt er mange Sp-ordførere som har gått foran i arbeidet med kommunesammenslåinger.

– Det er fordi de ser at du ikke kan møte fremtiden med én person i barnevernet. Du kan ikke møte utfordringer i fremtiden med en halv stilling innen rusomsorg eller psykisk helse. Du må ha sterke fagmiljøer for sikre innbyggerne gode tjenester der de bor. Det er grunnen til at vi gjennomfører reform. Vi gjennomfører ikke kommunereformen fordi vi vil forandre Norge, men fordi Norge er forandret, sier Sanner.