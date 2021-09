Sp-leder og Ap-leder i møte hos Støre

Flere enn 84 gir flertall

– Nå skal vi snakke om valget, og hvordan vi skal forvalte ansvaret, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i 17.30-tiden onsdag kveld.

Etter å ha forlatt sitt hjem i Oslo med Marit Arnstad (Sp), har han ankommet Ap-leder Jonas Gahr Støres hjem på Ris i Oslo.

En ordknapp Vedum og taus Arnstad parkerer bilen og går opp trappene til Støres hjem. Vedum sier de skal ha en hyggelig samtale, som blir mellom Støre, Arnstad og han.

Vedum og Arnstad blir invitert inn av Støre:

– Ha en god kveld dere, sier Støre til oppmøtt presse.

Hadia Tajik venter på at Jonas Gahr Støre skal åpne døra. Foto: Ketil Kern / NRK

Hadia Tajik har ankommet

Journalister og fotografer får ikke være med lengre inn. Vedum spøker med de fremmøtte om at han ikke tror det er middag til dem også.

Rett under en time senere ankommer også Ap-nestleder Hadja Tajik Støres hjem i taxi.

– Jeg tror det blir fint, sier en ellers ordknapp Tajik.

Hun er spent på både maten og hva de skal snakke om, sier hun.

– Hvordan går du inn i forhandlingene?

– Til fots.

Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad forlater Vedums hjem. Foto: NRK

Tidligere på dagen var Arnstad og Vedum hjemme hos Vedum. På spørsmål om hva han og Arnstad snakket om, svarte Vedum slik:

– Det er selvfølgelig hvordan vi skal forvalte tilliten vi har fått i valget, og det ansvaret vi har fått, sier Vedum.

Skal ha en «hyggelig prat»

Tirsdag sa Sp-lederen at partilederene skal bruke tid på å sondere og på å avklare en del spørsmål.

– Dersom ting går som vi ønsker, vil vi gå inn i mer formelle prosesser inn mot neste helg. Det vil ta litt tid, sa han i går.

Sammen med SV har Ap og Sp flertall på Stortinget. Dette er det Støre kaller sin «plan A» – en rødgrønn regjering bestående av disse tre partiene. Men Senterpartiet vil helst danne en regjering uten SV.

Samtidig viser en undersøkelse Nationen har gjennomført at bare et mindretall av Sp sine ordførere sier klart nei til en regjering sammen med SV.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Foto: Kristian Skårdalsmo

Støre skal møte SV-leder Audun Lysbakken på torsdag, bekreftet nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i SV ovenfor NRK tidligere på onsdag.

Da sa han at målet var å finne ut om det er mulig for partiene å danne en flertallsregjering.

– Vårt utgangspunkt er at dersom vi klarer å danne et flertall som kan redusere sosiale forskjeller vesentlig, og få fram et skikkelig grønt skifte, vil det være interessant for oss, sa Fylkesnes.