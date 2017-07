– Jeg anser et regjeringssamarbeid med MDG som usannsynlig, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad til NRK.

Ifølge Nationen er fylkeslederne i Sp langt mer positive. Under tittelen «Sp-topper åpner for MDG-samarbeid» forteller avisen at ti av fylkeslederne i partiet åpner for et samarbeid med Miljøpartiet De Grønne i neste periode.

Kan ikke akseptere MDGs oljekrav

Den ballen vil Arnstad legge død så fort som mulig. Hun vil gjøre det klart overfor velgerne at det slikt samarbeid ikke kommer på tale.

– Det er fordi det er store politiske forskjeller mellom de to partiene. Vi er nødt til å si fra om at Sp ikke kan gå med på det ultimatumet MDG har stilt overfor eventuelle regjeringspartnere, sier Arnstad og peker på MDGs krav om at norsk olje- og gassvirksomhet skal fases ut innen 15 år.

I Nationen peker grasrota på jordvern og nei til oljeboring utenfor Lofoten som samlende for begge partier. Men avstanden i andre, viktige saker overskygger denne enigheten, mener Arnstad.

– I neste periode blir det svært viktig å få en større respekt for den rovdyrpolitikken Stortinget faktisk har vedtatt, som går på at man skal ta ut flere rovdyr. Det blir svært viktig at man ikke stiller ultimatum som handler om urealistisk utfasing av norsk olje- og gassvirksomhet, og det blir også veldig viktig at en ny regjering går inn for en linje knyttet til vern og bruk som gjør at man kan ha en fornuftig forvaltning av naturressursene i Norge, sier hun.

Ber Arnstad lytte til grasrota

MDGs talsperson og stortingsrepresentant Rasmus Hansson reagerer slik på Arnstads avvisning:

– I Miljøpartiet de Grønne er vi vant til å høre på grasrota, og det er jo påfallende at akkurat senterpartiledelsen tydeligvis ikke gidder å høre på sin egen grasrot.

– Miljøpartiet de Grønne blir veldig viktig på Stortinget fordi vi kan hjelpe den grønne grasrota i Senterpartiet til å gjøre partiet til et grønt parti som bidrar til en grønn utvikling, ikke det olje- og asfaltpartiet som noen i Sp-ledelsen tydeligvis fortsatt vil at det skal være.

– Hadde du i fullt alvor sett for deg at Sp skulle gå med på å fase ut norsk oljevirksomhet i det tempoet MDG krever?

– Senterpartiet og andre norske partier kommer til å måtte gjøre det, fordi det blir nødvendig, av hensyn til både våre barns fremtid og til norsk økonomi. Akkurat Sp, som er et parti som ville holde liv i distriktsnæringer i Norge, har ekstra stor interesse av at Norge bidrar til at vi får en god klimaframtid, svarer Hansson.