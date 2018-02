Sp ber Stortinget vurdere tilliten til stortingspresidenten

Marit Arnstad (Sp) mener Høyre forsøker å hoppe bukk over ansvaret for overskridelsene i byggeskandalen på Stortinget. Foto: Siv Sandvik / NRK

– Det første Høyre må ta stilling til er om de har tillit til den stortingspresidenten som er innsatt.

Det er kraftsalven parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet fyrer av etter at det ble kjent at byggeskandalen på Stortinget kommer til å bli 1,2 milliarder kroner dyrere enn opprinnelig budsjett.

Og Arnstad stopper ikke der:

– Dette tror jeg blir et spørsmål som både Høyre, Venstre, KrF og Frp må forholde seg til i løpet av den neste uken.

Det var disse fire partiene som sørget for å innsette Thommessen som stortingspresident til tross for historisk motstand fra de andre partiene, blant annet på grunn av håndteringen av byggesaken på Stortinget.

Thommessen ble valgt til stortingspresident med knapp margin i den første kampvoteringen om vervet på 45 år.

Denne uken gikk stortingsdirektør Ida Børresen av som følge av byggesprekken.

Sp: – Forsøker å hoppe bukk over ansvaret

Henrik Asheim (H) mener det er viktigere å finne en løsning på byggeskandalen enn å «peke finger». Foto: NRK

Onsdag sa finanspolitisk talsperson og leder i finanskomiteen på Stortinget, Henrik Asheim, at Stortinget må se på hvordan man skal dekke inn overskridelsene i byggeprosjektet.

Én av flere muligheter Asheim nevnte, er å nedskalere.

– En av de tingene vi må gjøre er jo å se om vi kan gjøre noe med kvalitet eller omfang som kan nedskaleres slik at regningen blir lavere enn den er.

Det får Arnstad til å ønske Asheim velkommen etter.

– Det hadde vært en fordel om Høyre hadde vært opptatt av dette også tidligere. Enkelte av oss har tatt opp dette gjennom 2016 og 2017. Nå er jeg redd prosjektet har kommet så langt at det blir vanskelig å gjøre noe med, sier Arnstad.

Hun advarer også Høyre og Asheim mot å unngå å se på hvem som sitter med hovedansvaret for budsjettsprekken og informasjonen til Stortinget, og kun fokusere på utgiftene.

– Det må ikke bli slik at Høyre hopper bukk over hvem som har hatt ansvar. Det må vi alle ta stilling til når vi har hatt de møtene vi skal ha med presidentskapet i neste uke, sier Arnstad.'

Asheim: – Skal ikke peke finger

Asheim stiller seg uforstående til påstanden fra Arnstad.

– Ansvaret ligger hos presidentskapet og alle som har stått bak byggeprosjektet. Det har det gjort gjennom hele denne prosessen, sier Asheim og peker på at flere partier på Stortinget inngår i dette presidentskapet.

Han sier det nå er viktigere å løse problemene enn å «peke finger».

– Nå må vi forsøke å sørge for at skattebetalerne får en minst mulig regning, og at prosjektet kommer i havn så raskt som mulig, sier Asheim.