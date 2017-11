Søviknes: – Vi kunne ikke legge frem nesten tre år gamle tall

– De tallene fra 2015 ble aldri oversendt Oljedepartementet den gang. Men når jeg skulle svare Stortinget i høst så kunne jeg uansett ikke ha brukt nesten tre år gamle tall på å svare på det spørsmålet, sier Søviknes i Politisk kvarter på NRK onsdag morgen.

Den siste tiden har det vært debatt om lønnsomheten til oljeplattformen Goliat i Norskehavet.

Utgangspunktet var at SVs Heikki Holmås tidligere i høst stilte olje- og energiministeren spørsmål om når Goliat-feltet ville gå i pluss.

Oljedepartementet har fått kritikk for at de i svaret sitt ikke la fram for Stortinget tall fra Oljedirektoratet 2015 som viste at Goliat-utbyggingen ikke gikk i pluss.

– La frem mest oppdaterte tall

Olje- og energiministeren sier de ble bedt om oppdaterte tall, og at han da var nødt til å gå til operatøren ENI som «sitter på de mest oppdaterte tallene», for å få et riktig bilde av driften nå.

– Det er det vi har formidlet til Stortinget, sier han.

Etter tilbakemeldingen fra ENI svarte ministeren at utgiftene til feltet vil være tilbakebetalt i løpet av 2019/2020. I ettertid har departementet innrømmet at tallet var feil og endret det til 2022.

Det var fordi ENI hadde misforstått om dette var før eller etter skatt.

Goliat-utbyggingen helt nord i Norskehavet står for gigantiske overskridelser og forsinkelser. Da Stortinget godkjente utbyggingsplanen i 2009, var prisen for prosjektet på vel 31 milliarder kroner. Nå er prisen på rundt 50 milliarder kroner. Reservene i feltet er anslått til 174 millioner fat olje og åtte milliarder standard kubikkmeter gass. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

SV: Gjør ikke jobben sin

SVs Kari Elisabeth Kaski var ikke fornøyd med svarene fra Søviknes. Hun sier de gjennom flere år har stilt spørsmål til oljeministeren om når Goliat blir lønnsomt, og mener det er ganske oppsiktsvekkende å høre Søviknes si at man ikke kunne bruke tre år gamle tall.

Kari Elisabeth Kaski mener at Søviknes enten ikke gjør jobben sin eller så er han opptatt av å dekke over ulønnsom virksomhet i Barentshavet. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Dette er et felt som har hatt overskridelser på 20 milliarder kroner. Den norske stat har investert tungt i feltet og man skulle tro at det var en prioritert oppgave for olje- og energiministeren å holde oversikt på plusser og minuser under den utbyggingen, sier hun.

– Enten så gjør han ikke jobben sin når det gjelder å følge med på det, eller så er han opptatt av å dekke over potensielt svært ulønnsom virksomhet i Barentshavet.

Søviknes påpekte at Goliat-prosjektet ble godkjent i 2009 under Stoltenberg 2-regjeringen. Da lå det i dokumentet til Stortinget at prosjektet var marginalt lønnsomt.

– Så har man hatt overskridelser og forsinkelser – ja, det er uheldig. Men nå skal vi gjøre en utvidet vurdering av lønnsomheten for å få fakta på bordet i denne debatten, sier han.

Det kommer for sent, ifølge SV.

– Frp var med på en merknad fra hele Stortinget i 2009 om at dette prosjektet måtte være under ekstra streng kostnadskontroll, sier hun.