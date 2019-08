Søviknes: – Støre opererer med doble standardar

– Ein skulle tru at ein leiar i Arbeidarpartiet hadde eit apparat rundt seg som kunne bidra til å unngå slike flausar, men det ser ikkje slik ut.

Slik kommenterer nestleiar i Frp Terje Søviknes avsløringa til NRK om at Jonas Gahr Støre har fond som investerer i privat eldreomsorg.

Søviknes meiner at det er oppsiktsvekkande at Støre blir råka av ei ny slik avsløring, to år etter at Støre fekk kritikk for andre forhold i privatøkonomien sin.

– Jonas Gahr Støre har reist land og strand rundt for å skjelle ut det han kallar velferdsprofitørar, også har han altså sjølv investert i desse selskapa, seier Søviknes.

– Det er lovleg det han har gjort?

– Ja, men her handlar det om det prinsipielle. Han forfektar eit syn politisk, og så investerer han sjølv i desse fonda.

NRK avslørte i dag at Jonas Gahr Støre har pengar i fond som investerer i private velferdskonsern. Støre har seld seg ut av fondet DNB Private Equity Retail B etter at NRK starta å jobbe med saka.

LES OM SAKA: NRK avslører: Støre har fond som investerer i privat eldreomsorg

– Viktig å reagere

Fagforbundet har lenge vore særs kritiske til private velferdsaktørar, og leiar i Fagforbundet, Mette Nord, seier det er bra at Støre har trekt seg ut av fondet så snart han fekk vite at det investerer i private velferdskonsern.

– Det som er viktig er at folk er klar over at slikt som dette kan skje. Det er viktig å reagere når ein investerer i fond som ikkje deler det same verdigrunnlaget. Det har Støre no gjort, seier Nord.

Ho oppfordrar norske kommunar om å gjere det same, og avslutte kontraktar dei har inngått med kommersielle velferdskonsern.

– Skattepengane våre skal gå til å forbetre velferda, og ikkje til å skape overskot på fond, seier Nord.

– Riktig og viktig at Støre trekk seg ut av fondet, meiner Fagforbundets Mette Nord. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Moxnes: – Handlar ikkje om personleg moral

Ein annan som er kritisk til velferdskonsern er Raudt sin leiar, Bjørnar Moxnes.

– Arbeidarrørsla sine leiarar kan ikkje tene pengar på sosial dumping og velferdsprofitt, skriv Moxnes i ein SMS til NRK.

– Dette handlar om at det har blitt for lønnsamt å investere i velferd, meiner Raudts leiar, Bjørnar Moxnes. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Han skriv vidare at denne saka ikkje handlar om personleg moral, men at det har blitt så lønnsamt å investere i velferd, at pengar vert investert der, framfor i private næringsliv.

– Det er bra at Støre sel seg ut, men det viktigaste me kan gjere politisk er å få velferdsprofitørane ut av velferda vår, skriv Moxnes.

– Gjer dette noko med din tillit til Støre?

– Dette er i alle fall eit godt argument for Raudts standpunkt for profittfri velferd - for då kunne ikkje sånt som dette skjedd, svarer Moxnes på SMS.

Tajik med støtte til Støre

Arbeidarpartiets nestleiar, Hadia Tajik, var seinast i går i debatt med Frps nestleiar Sylvi Listhaug. Der gjekk Tajik hardt ut mot dei som meiner kommersielle aktørar skal få drive med eldreomsorg og velferd.

– Det har faktisk blitt så lukrativt å investere i skattefinansiert velferd, at det gjev dobbel så høg avkastning å gå inn i den sektoren for private og kommersielle aktørar enn all annan næringsverksemd, sa Tajik i går.

I kveld svarar ho slik når NRK spør om ein kommentar om Støre si investering.

– Jonas har ei arv etter bestefaren sin. Den vert disponert etter same etiske regelverk som Pensjonsfondet, av finansrådgjevarar i Den Norske Bank. Eg er glad for at Jonas har vald å vie tid og energi for å gjere arbeidsfolks kvardag betre som leiar for Arbeidarpartiet, og ikkje på å legge investeringsstrategiar, skriv Tajik.

Ho understrekar at Støre har sørga for at han ikkje lenger investerer i det aktuelle fondet.

– Me er meir enn klare for å slåst mot at kommersielle konsern kjem inn i norsk velferd, slik me har grunn til å vere uroa for med Høgres politikk, skriv Tajik i SMS-en.