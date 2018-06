Søviknes trekker seg fra Pride

På Facebook-siden til Søviknes har det ifølge TV 2 haglet med meldinger som «Ingen voldtektsmenn i paraden, takk» – med klar henvisning til en 18 år gammel sak da Søviknes hadde sex med en 16 år gammel jente på et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).

Søviknes sier at han ville delta for å vise støtte til at folk må leve det livet de ønsker med den de elsker.

– Når nå fokuset flyttes vekk fra målet med arrangementet, basert på at noen enkeltpersoner ikke ønsker deltakelse fra meg, velger jeg å ikke stille slik at arrangementet kan få all oppmerksomhet på de viktige sakene som Pride representerer, sier Søviknes til TV 2.

Saken mot Søviknes for 18 år siden ble henlagt som «intet straffbart forhold». Denne uken ble det kjent at den da 16 år gamle jenta begjærer ny etterforskning av det hun hevder var en voldtekt.