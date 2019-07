Sørlandssommer for kronprinsfamilien

Flere somre på rad har kronprinsfamilien leid landstedet Vogts villa som ligger utenfor kronprinsesse Mette-Marits fødeby, Kristiansand.

Kronprinsparet og barna Ingrid Alexandra (15) og Sverre Magnus (13) kommer rett fra ferie på Ibiza, og skal ha base på den sjarmerende øya resten av sommeren.

Men før kronprinsfamilien tar fatt på fellesferien i Kristiansandsfjorden, lot familien seg fotografere i strålende solskinn. Mens kronprinsessen og prinsessen stilte i matchende hvite sommerkjoler, var kronprinsen og prinsen kledd i lett sommertøy.

Det blir en klassisk norsk sommer for kronprinsfamilien på Sørlandet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Sommeridyll

Det blir en klassisk norsk sommer for kronprinsfamilien på Sørlandet. Bading, soling og diverse vannaktiviteter er blant ferieplanene for familien som liker seg i vannet.

Øya har i flere hundre år tilhørt velstående byborgere, men er nå et populært friluftsområde for allmennheten. Kronprinsfamilien og deres sommergjester har dermed ikke øya helt for seg selv, men selve eiendommen ligger skjermet til. Etter lengre tids debatt og protester, vedtok Byutviklingsstyret i Kristiansand i 2010 å sette opp et over 200 meter langt gjerde slik at kronprinsfamilien får være i fred på sommerstedet de leier av Kristiansand kommune.

Privat bursdagsfeiring

Kronprinsparet har flere steder de kan feriere på. Foruten Vogts villa, som de har leid på fast basis siden 2010, eier kronprinsparet et feriested i Uvdal, og på Flatholmen i Risør. I fjor sommer opplyste Slottet at kronprinsparet også eier halvparten av en hytte i Søgne i Vest-Agder. Den andre halvparten eies av kronprinsessens mor, Marit Tjessem.

Lørdag 20. juli fyller kronprins Haakon 46 år. Foruten den store 40-årsdagen som ble feiret med egen musikkfestival på Skaugum i 2013, pleier familien å samles til en privat feiring i skjærgården.

Nå skal familien lade batteriene før høsten setter inn, og spesielt august blir begivenhetsrik for familien. Prinsesse Ingrid Alexandra, som har ett år igjen av ungdomsskolen, begynner på Uranienborg skole i Oslo, og konfirmeres i Slottskapellet lørdag 31. august.

25. august er også en begivenhetsrik dag. Da er det 18 år siden kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit ga hverandre sitt «ja» i Oslo domkirke.