Søreide: – Vi kunne gitt Stortinget et bedre bilde

– Stortinget fikk grundig informasjon, men i etterpåklokskapens lys kunne det vært fornuftig å gi Stortinget et bedre og mer helhetlig bilde av situasjonen, sa Søreide da hun stilte i terrorhøringen til Stortingets kontrollkomité mandag.

Den tidligere forsvarsministeren avviser at hun la fram en sminket versjon av situasjonen i den forrige terrorhøringen.

– Høyt prioritert

– Vi satt i departementet med helhetsbildet, regjeringen satt med helhetsbildet, men det er ikke like enkelt å få øye på for Stortinget. Jeg var mest opptatt av å levere på de tingene vi skulle levere på, men burde gitt en mer helhetlig tilbakemelding, innrømmet Søreide.

Samtidig mener hun at arbeidet med objektsikring har vært høyt prioritert, og viste blant annet til at regjeringen i fjor la fram både en ny sikkerhetslov, som trer i kraft 1. januar neste år, samt en ny bistandsinstruks for politiet og Forsvaret.

– Riksrevisjonens merknader og funn er lagt til grunn. Den operative evnen er bedre, slo hun fast.

Søreide advarer samtidig mot å tro at man noen gang vil komme helt i mål med objektsikring.

– Det er snakk om et både komplekst og dynamisk arbeid, der listene over sikringsverdige objekter hele tiden vil endre seg. Vi kommer nok aldri til å komme i en situasjon der alt er 100 prosent i orden, sa Søreide.

Dette er kritikken av regjeringens terrorsikring Ekspandér faktaboks Riksrevisjonen har i to rapporter fra henholdsvis oktober 2016 og juni 2018 konkludert med svært alvorlige mangler i regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger mot terror og angrep, såkalt objektsikring.

Rapportene viser at sikringsarbeidet, som Stortinget vedtok skulle vært ferdig i 2015, ligger langt på etterskudd både hos politiet og Forsvaret, og det er uavklart når man vil være i mål.

Ifølge rapportene har regjeringen ikke sørget for nok finansiering til grunnsikring, og politiet og Forsvaret mangler en felles forståelse for hvilke sivile nøkkelobjekter som skal pekes ut. Det pekes videre på svakheter ved Heimevernets operative evne, samt manglende avklaringer og analyser av politiets og Heimevernets kapasitet til å sikre og beskytte viktige objekter.

Riksrevisjonen karakteriserer saken som «svært alvorlig», som er den sterkeste kritikken kontrollorganet bruker, og som betyr at liv og helse står i fare.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holdt i løpet av vinteren og våren 2017 én åpen og én lukket høring i saken.

I en hemmelig innstilling i kjølvannet av høringene innstilte Ap, Sp, KrF, SV og MDG på at regjeringen hadde opptrådt «sterkt kritikkverdig», den sterkeste form for kritikk Stortinget kan rette uten å fremme mistillit. Det ble imidlertid ikke flertall for dette, da Venstre valgte den mindre alvorlige formuleringen "svært alvorlig og kritikkverdig».

Under den åpne høringen uttalte daværende justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) at rapporten tegnet et øyeblikksbilde og at situasjonen i dag var langt bedre enn rapporten tilsa.

En ny rapport fra Riksrevisjonen i juni 2018, som viste situasjonen til og med utgangen av 2017, konkluderte imidlertid med fortsatt store mangler i sikringsarbeidet, selv om oppfølgingen var noe bedret.

Kontrollkomiteen har innkalt statsministeren og en rekke sittende og tidligere statsråder og etatssjefer til ny høring om saken mandag 27. august.

SV og Rødt har antydet at de kan fremme mistillitsforslag mot regjeringen på grunn av saken. På direkte spørsmål har Ap og KrF ikke avvist at også de kan ende på mistillit. Kilde: NTB

Erkjenner feilrapportering

Høyres parlamentariske nestleder og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Svein Harberg erkjenner overfor ABC Nyheter at regjeringen har gitt Stortinget feil informasjon. Han sier at han forventer å få svar på hvem som har visst hva når under dagens høring.

– Det er en lang tidslinje her, og det er fortsatt krevende. Det er slik at det er oppklart at det var en feilinformasjon, spørsmålet nå er om det har skapt trøbbel for den videre fremdriften. Det opplever jeg ikke at det har, sier Harberg til nettsiden.

– Kunne vært tydeligere

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sa i sitt innlegg mandag at regjeringen kunne ha vært tydeligere i den komplekse saken.

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (t.v.) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg forstår at vi kunne ha vært tydeligere overfor Stortinget om forsinkelsene. Kompleksiteten i saksområdet tilsier at vi kunne ha jobbet hardere med informasjonen, sa han.