Søreide: – Har lært av feil i Afghanistan

– Man må være realistisk med hva som var mulig å oppnå. Å drive bistand i et område der det pågår væpnet konflikt er veldig vanskelig, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Et halvt år etter at den såkalte Afghanistanrapporten ble lagt frem i Stortinget, redegjorde han og forsvarsministeren for Stortinget.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide redegjorde for Stortinget om oppfølging av Afghanistanrapporten. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Målet med å gå inn i Afghanistan var å hindre at landet igjen skulle bli et fristed for terrorister, bygge opp en demokratisk stat og være en god alliert for USA og Nato.

«Ikke verdt en krone»

Men Taliban står i dag sterkere enn noen gang siden 2001 og Afghanistan er langt fra stabilt. Norge har derimot lykkes i å være en god alliert til USA.

Jonas Gahr Støre taler til norske soldater i Mazar-e-Sharif i 2011 Foto: Piene, Bibiana Dahle / NTB scanpix

– Jeg tror ikke det er verdt en krone med Donald Trump på vei inn i det Hvite hus, sier Bård Vegard Solhjell (SV). Han mener Norge i fremtiden må tenke annerledes.

– Vi må ta stilling til om vi kan bidra til å gjøre en forskjell i det landet vi går inn i, sier han.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) medgir at den sivile og militære innsatsen i Afghanistan kunne vært bedre koordinert.

Blir i Afghanistan

Stabiliseringsstyrkene Provincial Reconstruction Team (PRT) var en del av den NATO-ledede ISAF-styrken, og skulle sørge for militært og sivilt samarbeid for lokal gjenoppbygging i Afghanistan.

Norge hadde ansvar for en slik styrke i Faryab-provinsen.

– Den modellen vil vi sannsynligvis ikke bruke igjen. Det er noe Nato også har konkludert med, sier Ine Eriksen Søreide.

På grunn av den ustabile situasjonen i landet blir norske spesialsoldater værende i Afghanistan ut 2017 og Søreide utelukker ikke at de må bli lenger.

– Hva som skjer etter 2017 er noe som må vurderes i Nato og Norge, sier hun.

Les mer: Norge bidro til at kidnappingsdømt talibaner ble løslatt 11 år før tiden

Les også: Norge blir værende i Afganistan

Svikt i Afghanistan gir nyttig lærdom i kampen mot IS

Søreide sier at de tok hensyn til at det er komplekst og mange aktører når de forberedte seg til den internasjonale operasjonen mot IS. Hun tror ikke man skal underslå hvor viktig det har vært å bygge opp tillit mellom alliansepartnere både innen etterretningssamarbeid og spesialstyrker:

– Vi kjenner hverandres metoder og arbeidsmåter, og det er grunnleggende.

Bjørn Tore Godal som ledet Afghanistanutvalget er glad for at rapporten får så grundig behandling i Stortinget:

– Som regel er det en redegjørelse, og så ferdig med det. Nå skal den videre til utenrikskomiteen og så blir det diskusjon i stortinget. Det viser at de tar den på alvor, sier han.