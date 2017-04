Søreide om stortingsvedtak: - Kun Østerrike har denne loven

Det ble som ventet flertall da Stortinget behandlet forslaget fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) i ettermiddag.

Partiet foreslo å utrede en lov som sikrer at personer som tas til fange av norske soldater får ivaretatt rettighetene sine.

– Har allerede gode verktøy

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) sa under behandlingen i Stortinget at Regjeringen allerede er i gang med dette arbeidet.

– Norge har inngått en bilateral avtale med Afghanistan om oppfølging av overleverte personer, sier Søreide.

Hun understreket også at norske soldater allerede i dag er omfattet av Genèvekonvensjonen og Folkeretten.

I tillegg har Forsvarsdepartementet utarbeidet en manual for hvordan norske styrker skal forholde seg til folkeretten.

– Vi har gått over fra å presentere soldatene for et omfattende regelverk som kan være vanskelig å ta innover seg til en praktisk beskrivelse av hva man kan og ikke kan gjøre. Den er et veldig godt verktøy.

– Kun lovfestet i Østerrike

Rasmus Hansson i MDG ville vite om Søreide mente manualene er gode nok, eller om hun ser behovet for å utrede en egen lovhjemmel i tillegg.

– Vi skal ha nøkterne forventninger til hva nasjonal lovgivning kan bidra til, men det er likevel et arbeid som er viktig å fortsette, sier Søreide.

Ifølge Søreide er det i dag bare Østerrike som har slike lovhjemler MDG etterlyser, og hun mener nasjonale lover har sin klare begrensninger i internasjonale oppdrag.

– Derfor er det viktigste sporet å få flere land til å enes om endringer som får betydning for alle lands soldater, mener forsvarsministeren.

– Tvilende til norsk lov i lovløst land

Journalist og Afghanistan-kjenner Anders Sømme Hammer sier rettsvernet i Afghanistan er svært svakt, og at det er dokumentert en rekke tilfeller av mishandling og tortur av fanger i varetekt hos afghansk politi, sikkerhetsstyrker og etterretning. Også i hendene på amerikanske og andre internasjonale styrker har det skjedd overgrep.

– Spørsmålet er hvordan man skal vedta en lov i Norge som skal være gjeldende i et nærmest lovløst land. Det er utrolig vanskelig, sier Hammer til NRK.

– I Afghanistan forholder man seg til en annen ide om hvordan en stat skal fungere og man følger heller ikke Genèvekonvensjonen slik norske soldater er pålagt.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vil ikke kommentere dagens stortingsvedtak overfor NRK.

– Forsvaret forholder seg til de lover som Stortinget vedtar, sier Bruun-Hansen.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har derimot ikke tro på at en lov er veien å gå.

– Enten vil vi med en slik lov avskjære oss selv fra å delta i internasjonale militæroperasjoner, eller vi kan akseptere at verden er et ufullkomment sted og delta hvis vi mener det er det minste av flere onder, sier Diesen.