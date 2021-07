Søppel i havet: Slepte død svaneunge etter benet

Ingrid og Jens Korsvik var på hyttetur i Randesund i Kristiansand da en svanefamilie kom svømmende inn mot land.

– Vi så at det hang noe i beinet til en av foreldrene. Og det var en død svaneunge, sier Ingrid Korsvik til NRK.

Da de kikket litt nærmere så de at et fiskesnøre hadde surret seg rundt halsen til svaneungen, og rundt beinet til den ene svane-forelderen.

– Jeg syntes synd på de, på hele svanefamilien som hadde mista denne lille, sier Korsvik.

Hun sier ungen så ut som om den hadde vært død en stund, og dermed hengt fast i beinet til forelderen sin lenge.

Denne svanefamilien møtte familien Korsvik. I beinet til den ene voksne svanen hang en livløs svaneunge fast. Foto: Ingrid Korsvik

– Krevde to mann og ei saks

Korsvik-familien bestemte seg for å gjøre noe for å hjelpe den voksne svanen. Flere naboer og forbipasserende kom til for å delta i redningsaksjonen, og klippe av ungen fra beinet til forelderen.

Jens og Ingrid Korsvik. Foto: Privat

– De var litt hissige, så vi måtte lokke svanen med mat inn til land for å få tak i den. Det krevde to mann og ei saks, forteller Korsvik.

Etterpå svømte svanefamilien av gårde, med en unge mindre i flokken.

– Dagen etter kom hele familien tilbake og samla seg på samme plass, akkurat som om de skulle minnes denne døde. Det var ganske spesielt å se, forteller Korsvik, og legger til:

– Det var litt rørende å se hvordan de, ja, hvordan dyrelivet kom tilbake for å minnes den døde.

Generelt synes Korsvik at folk i Kristiansand er flinke til å plukke opp søpla i vannkanten. Men hun tenkte likevel på at man må huske på å rydde opp etter seg når man ferdes ved sjøen:

– Jeg tenkte jo at det ikke er bra med forsøpling i havet, og at folk må rydde opp etter seg når de er ute, sier hun.

– Tragisk

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF sier dette er et eksempel på hva forsøpling av havet kan gjøre.

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF. Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

– Det er først og fremst en tragisk video å se. Det er trist å se konsekvensen av marin forsøpling, nemlig at det tar livet av dyr, sier Andaur til NRK.

WWF ser jevnlig eksempler på sjødyr med plast i magen eller viklet inn i plast, tau og garnrester.

Andaur oppfordrer til å huske på å kaste søpla i søppelbøtta, og ikke la den ligge i naturen.

– Vi har bedt om at lovverket blir styrka slik at det blir obligatorisk for alle, fiskere og fritidsfiskere å rapportere inn tapte garn, tegner og ruser. Og at det skal bli påbudt å merke fiskeutstyr som står på havbunnen. Det gjør at vi får oversikt og kan ta opp tapt fiskeutstyr, sier Andaur.