Sønn av skotsk «kingpin» pågrepet på rømmen i Norge: – Det er satt en pris på hodet hans

– Det er satt en pris på hodet hans, og det var grunnen til at han stakk, sier mannens forsvarer i Norge, Ola Lunde, til NRK.

Skotske Alexander Sutherland rømte etter endt permisjon fra fengsel i Skottland i april. Der nærmet han seg slutten av en fengselsstraff på 16 år for narkotikalovbrudd, vold og bedrageri.

– Han var redd, han hadde fått vite at noen skulle ta ham, og det var medvirkende til at han forlot Skottland.

Heller enn å møte opp i fengsel når permisjonen var over, satte han seg på et fly. En storslagen leteaksjon bar ikke frukter, og Sutherland ble etterlyst internasjonalt.

Han oppholdt seg en periode i Hongkong, før han fløy til Oslo i juni. Lunde mener det er tilfeldig at rømlingen valgte Oslo som tilholdssted.

– Norge var nok en del av en rundreise som han for så vidt hadde planlagt på forhånd. Han hadde vært i Hongkong en periode, og så kom han til Norge, sier Lunde til NRK.

Født inn i «crime lord»-familie

Lunde legger til at han ikke er kjent med årsaken til at noen skal være ute etter hans klient i Skottland.

– Han er dømt for befatning av 40 kilo heroin. Det ville gitt maks straff i Norge også, det kvantumet der. Men det er naturlig å tro at det har sammenheng med det.

Ifølge The Scottish Sun ble rømlingen i fjor angrepet i fengsel.

Årsaken skal være konflikter med dype røtter. Faren til Sutherland, Jamie Daniels, beskrives nemlig av skotske aviser som en av de mektigste og rikeste kriminelle i Glasgow noensinne.

Han skal ha bygget opp et internasjonalt kriminelt imperium, og knyttet seg til mektige nettverk i Liverpool, Manchester og London. Men han skal også ha hatt mange fiender.

The Scottish Sun bruker ord som «kingpin» og «crime lord» for å beskrive mannens far. Da Daniels døde av kreft i 2016, fikk sønnen bære kisten – flankert av sikkerhetsvakter lenket fast til ham.

Ola Lunde er den skotske rømlingens advokat. Foto: Vidar Ruud / NTB

I en rettshøring i Edinburgh samme år, påpekte Sutherland at han ble født og oppdratt i en kriminell familie, skriver Glasgow Times. Han sa han hadde opplevd press på å gå inn i «familiebedriften», og ba om kortere fengselsstraff.

Pågrepet på 7 Eleven i Oslo

Rømlingen Sutherland oppholdt seg i Norge i ti dager før han ble pågrepet i slutten av juni, ifølge en kjennelse. Det skjedde på en 7 Eleven i Oslo, opplyser politiadvokat Hans Petter Pedersen Skurdal til NRK.

– Han er på rømmen fra Storbritannia, og ble pågrepet i Norge 25 juni. Da oppdager norsk politi at vi har en her som er etterlyst. Da ble han pågrepet, sier Skurdal.

Rømlingen har samtykket til å la seg utlevere til Skottland. Dette kan ifølge politiadvokaten skje i løpet av noen uker.

Scotland Yard bekrefter i en uttalelse til NRK at de jobber med norske myndigheter for å få mannen utlevert.

– Han har samtykket for å gjøre det enkelt for norske myndigheter, og så savner han familien, sier forsvarer Lunde.

I Skottland risikerer Sutherland ytterligere år bak murene på grunn av rømningen.

– Han kan risikere ekstra straff for det. Faktisk helt opp til livstidsdom. Men det har jeg ikke noe tro på at vil skje, sier Lunde.

At skotske lover i prinsippet åpner for at mannen kan få livstidsstraff, er også undersøkt av Justisdepartementet.

Det kommer fram i den siste fengslingskjennelsen i mannens sak. Her skriver britiske myndigheter at det er usannsynlig at mannen får livstid for å ha rømt landet.