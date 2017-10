Natt til søndag skal klokken stilles en time tilbake, men ikke alle er tilhengere av sommertiden. Russerne har sluttet å stille klokken, og finnene protesterer.

Klokkestillingen skjer samtidig i Norge og EU, etter at Norge samordnet med EU i 1996. Sommertiden har likevel blitt et hett politisk tema i Europa.

EU-direktivet fastslår at alle EU-land skal gå over til sommertid på samme dag. I Russland har denne praksisen mer eller mindre blitt avviklet siden 2011.

Hvert år siden 1980

Til tross for opprørte finner og russere, vil praksisen forbli i Norge. Når klokka blir 3 natt til søndag, skal den stilles tilbake til klokka 2.

Det innebærer at folk kan sove en time lenger eller unne seg en ekstra lang frokost på søndag.

I Norge har vi hatt sommertid hvert år siden 1980.

Tidspunktene for skifte mellom normaltid og sommertid er felles for landene i EØS-området og besluttes av EU-kommisjonen i henhold til et direktiv om sommertid.

Hvilken vei skal klokken stilles? En grei huskeregel er at klokken alltid skal stilles mot nærmeste sommer. Altså en time frem om våren (mot sommeren) og en time tilbake om høsten (mot sommeren).

Justervesenet ansvarlig

– Du kan for eksempel bruke den ekstra timen til å lese deg opp på det nye regelverket om offentlige anskaffelser, eller forsøke å finne ut hva byråkratene egentlig mener med «multitrofisk akvakultur», «brukerstyrt innovasjonsarena» og «konseptutvalgsutredning». Det har jeg ofte lurt på, sier næringsminister Monica Mæland.

Som ansvarlig statsråd for Justervesenet, har næringsministeren full kontroll på nøyaktig tid. Justervesenets atomur passer nemlig på Norges tid, og sørger for sporbarhet til det internasjonale målesystemet.