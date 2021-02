Somlet med koronainnsyn – brøt loven

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Allerede i fjor høst ba NRK om innsyn i dokumentene regjeringen overleverte til Koronakommisjonen.

Etter flere måneder uten svar ble saken klaget inn til Sivilombudsmannen, som nå har konkludert.

– Å bruke tre og fire måneder på å svare på innsynsbegjæringer er for lang saksbehandlingstid, og i strid med lovens krav, sier sivilombudsmann Hanne Harlem.

I to ferske uttalelser retter Sivilombudsmannen krass kritikk mot både Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet, og slår fast at begge har brutt offentlighetsloven bestemmelser om saksbehandlingstid.

Ifølge loven må myndigheten svare på et innsynskrav «uten ugrunna opphald», som normalt tilsier mellom én og tre virkedager.

Men dokumentene NRK ville se, tok det opp til fire måneder å svare på.

I det siste svaret fra Helse- og omsorgsdepartementet, fra februar i år, er mange av dokumentene fortsatt hemmeligstemplet.

– Det er viktig at innsynskrav blir behandlet fort. Hvis man ikke får innsyn, mister sakene aktualitet. I en pandemisituasjon er det desto viktigere at man kan få informasjon man har rett til innsyn i fort, og ikke etter 3–4 måneder, som i disse to sakene, sier Harlem.

Kritisert for hemmelighold

Dokumentene NRK ba om, gjaldt særlig hvordan myndighetene håndterte koronakrisen fra de første varslene gjennom WHO i januar, og frem til nedstengingen av Norge 12. mars.

En rekke interne møtereferater, e-poster og tekstmeldinger sendt innad i regjeringen i forkant av nedstengingen er fortsatt hemmeligstemplet.

Regjeringen har de siste månedene fått kritikk fra flere jusseksperter for hemmelighold rundt Koronakommisjonen.

Også kommisjonen selv har vært nøye med å hemmeligholde deler av møtereferater og sakspapirer, samt referatene fra alle som har forklart seg for kommisjonen.

Da kommisjonen i ett av sine første møter diskuterte hvordan de skulle forstå sitt eget mandat, ble referatet kraftig sladdet:

SLADDET: Her diskuterer Koronakommisjonen hvordan de skal forstå sitt eget mandat. Foto: Faksimile / NRK

Også opposisjonen på Stortinget reagerte på regjeringens formuleringer om hemmelighold i forarbeidene til en egen lov om Koronakommisjonens informasjonstilgang.

Her beskriver regjeringen hvordan kommisjonen kan hemmeligholde referater fra forklaringer ved å nekte å gi ut kopi til de som forklarer seg.

– En oppskrift på hemmelighold, sa professor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen til NRK.

I forrige uke ble det klart at kommisjonen har valgt å følge denne oppskriften, og hemmeligholde referatene fra forklaringene til de som har gitt intervjuer til kommisjonen.

Hemmelig: Koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland skal legge frem sluttrapport i april. Kommisjonen har fått kritikk for mye hemmelighold underveis. Foto: Fredrik Hagen

– Kan ikke opptre på denne måten

I fjor høst bestemte regjeringen i en egen forskrift at det var avsenderorganene, ikke selve kommisjonen, som skulle behandle innsynskrav.

Begrunnelsen var å spare Koronakommisjonen for arbeidet med å håndtere innsynsbegjæringene.

Det gjør departementenes somling mer alvorlig, mener førsteamanuensis Anine Kierulf ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Offentlighetsloven gjelder, og da kan man ikke opptre på denne måten, mener jurist Anine Kierulf.

– Det er fremdeles slik at vi har en offentliglov som gjelder, og med mindre man inviterer Stortinget til å gjøre særlig unntak fra den så kan man ikke opptre på denne måten. Og særlig ikke når man har laget dette systemet der det er avgivende organer som skal behandle innsynsbegjæringer, og ikke kommisjonen selv, sier Kierulf.

Prioriterte krisehåndtering

Justisminister Monica Mæland sier hun tar Sivilombudsmannens kritikk til etterretning, og at departementet skal evaluere sin egen håndtering.

Mæland sier hun mener det var riktig å prioritere krisehåndtering foran en «veldig omfattende» innsynsbegjæring fra NRK:

Justisminister Monica Mæland mener krisehåndtering var viktigere enn NRKs innsynskrav. Foto: Rolf Petter Olaisen

– Hvis du spør meg om jeg ville prioritert NRKs innsynsbegjæring foran krisehåndtering, så ville jeg ikke det. Men vi må evaluere også denne delen av vår jobb i krisen, og se om det er forbedringspunkt.

– Men selv om begjæringen er omfattende, så gjelder vel offentlighetsloven?

– Absolutt. Men vi har hatt som førsteprioritet å håndtere en krise. Det er den viktigste jobben vår. I tillegg til ta vi skal ha normal saksproduksjon. Vi skal ta på alvor avgjørelsen, og se om det er forbedringspunkt. Men vi må fortsatt prioritere krisehåndtering først og fremst.

Helseminister Bent Høie vil ikke kommentere kritikken mot hans departement, og viser til departementsråd Bjørn-Inge Larsen.

Departementsråd Bjørn-Inge Larsen er enig i at de har brukt for lang tid på å behandle innsynskrav. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Vi er enig. Vi har brukt for lang tid i disse sakene. Vi skulle levert ut disse dokumentene raskere, og Sivilombudsmannen peker på det, og sier det er lovbrudd. Vi er ikke uenig i det, sier Larsen.

– Helse- og omsorgsdepartementet er vanligvis opptatt av å vise åpenhet og gi innsyn, og det vil vi strekke oss etter fremover også.