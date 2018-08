Solvik-Olsen utelukker ikke comeback

– Jeg føler vi får til veldig mye og jeg har lyst til å være med å bidra fremover, både for landet og for partiet, innrømmer Solvik-Olsen overfor NRK.

Torsdag 30. august ble det klart at Ketil Solvik-Olsen trekker seg som samferdselsminister for å følge etter kona som har fått en legejobb i USA.

– Jeg kunne veldig godt tenke meg å ta ei ny runde på Stortinget i framtida. Når det blir, får vi komme tilbake til når vi ser hva slags kabaler som legges i partiet, men jeg synes politikk er vanvittig moro, legger han til.

– Avtale og ikke ultimatum

Familien flytter til USA for ett år. Der skal kona arbeide ved et stort barnesykehus i Birmingham Alabama.

– Jeg har hatt nesten fem fantastiske år i regjeringa og åtte år i Stortinget før det. Det har vært ganske tidkrevende, for å si det mildt. Kona har stilt opp for meg og har latt meg ta en del prioriteringer. Nå har hun en unik mulighet til å være lege på et stort sykehus i USA i ett år, da synes jeg det ville være naturlig at hun får den sjansen. Det kan ikke kombineres med at jeg er samferdselsminister, derfor går jeg av.

Ifølge Solvik-Olsen var det ikke snakk om noe ultimatum, men en avtale ekteparet tidligere hadde inngått, som også var årsaken til at han ikke stilte til gjenvalg til Stortinget.

– Dette gjør også jeg med et veldig varmt hjerte for henne. Det har ikke vært noe ultimatum i noen retning.

Ønsker å fortsette som nestleder

Solvik-Olsen sier han stiller seg til disposisjon for partiet om de fortsatt ønsker å ha ham som nestleder i Frp.

– Jeg ser det er upraktiske sider med den daglige driften når jeg er i et annet land, så sentralstyret får avgjøre om de synes det er hensiktsmessig at jeg fortsetter eller om de ønsker å organisere seg på en annen måte.

Solvik-Olsen erstattes av nåværende landbruksminister Jon Georg Dale, som utnevnes i statsråd i morgen formiddag.

– Jeg har full tillit til at vedkommende skal gjøre en god jobb, strategisk smart, og veldig god arbeidskapasitet og har veldig god arbeidskapasitet.