Solvik-Olsen går av som samferdselsminister

Ketil Solvik-Olsen trekker seg som samferdselsminister og følger kona til legejobb i USA. Han blir erstattet av landbruksminister Jon Georg Dale, som utnevnes i statsråd i morgen formiddag.

– Familien vår flytter til USA for et år. Kona mi har fått tilbud om en legestilling ved et stort barnesykehus i Birmingham Alabama. Da denne fantastiske muligheten dukket opp, var det bare å gripe den, sier Ketil Solvik-Olsen til Dagbladet.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) vil også gå ut av regjering på fredag.

Dagens Næringsliv og Dagbladet meldte avgangene først. NRK har senere fått dette bekreftet.

Terje Søviknes (Frp) gå ut av regjering fredag. Kilder opplyser at det er Frps stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg som overtar etter Søviknes. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Før Søviknes ble statsråd i desember 2016 hadde han vært ordfører i Os i Hordaland i nesten ti år. Han var da blant Frps mest profilerte og populære ordførere.

Etter det NRK får opplyst skal han nå tilbake til lokalpolitikken. Det holdes lokalvalg neste år, og der er Søviknes tiltenkt en viktig rolle.

Partileder i Frp, Siv Jensen, sier at Solvik-Olsen ikke tar farvel til politikken.

– Ketil har et sterkt politisk engasjement, og om ett år han tilbake i Norge og klar for å drive valgkamp for Frp. Han tar ikke farvel til politikken selv om han nå må gå av som statsråd som følge oppholdet i USA, sier Jensen til NRK.

– Ketil Solvik-Olsen er tidenes beste samferdselsminister og han har gjort en formidabel innsats både partiet over mange år og for å bygge landet med en massiv utbygging av veier, jernbane og kollektiv. Ketil er en ressurs partiet vil ha stor nytte av i mange år fremover – også den tiden han er i USA. Jeg vil takke for han innsatsen som statsråd så langt og jeg gleder meg til å drive valgkamp med Ketil om ett år, avslutter Jensen

Statsministerens kontor bekrefter at det vil bli endringer i regjeringen i statsråd fredag.

En kilde med kjennskap til prosessen bekrefter overfor NRK at Bård Hoksrud blir ny landbruksminister. Kjell-Børge Freiberg blir olje- og energiminister og Jon Georg Dale blir samferdselsminister. Dale ble landbruks- og matminister i 2015.

Hoksrud sitter i dag i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, men har erfaring fra regjeringsapparatet som statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Kjell-Børge Freiberg var i mange år ordfører i Hadsel, Nordland, før han i 2015 ble statssekretær i Olje- og energidepartementet.