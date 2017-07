Solgte hus med au pair-leiligheter som ikke var godkjent som oppholdsrom

– Annonsene er en viktig kilde til informasjon om boligen. Derfor må alle vesentlige opplysninger komme fram også her, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth til NRK.

Haugseth sier vesentlige opplysninger i enkelte tilfeller kommer langt ut i salgsoppgaven og kan være skrevet på et vanskelig forståelig språk.

Ombudet har ved flere anledninger denne våren reagert mot eiendomsmeglere hvor vesentlige forhold ved boligen ikke kom fram i annonsen.

Hadde ikke søkt godkjenning

I to av tilfellene hadde eiendomsmeglerne ikke opplyst om at utleiedelene i boligen ikke var søkt om eller godkjent.

En tomannsbolig på Nordstrand i Oslo ble markedsført med at den hadde to au pair-deler i boligen.

Annonsen fristet med at praktikantdelene av huset hadde hver sin kjøkkeninnredning, flislagte bad og egen inngang.

Men i prospektet, eller salgsoppgaven som den også kalles, kunne man lese at au-pair-delene var byggemeldt som «bod, trimrom eller trapp» og ikke var godkjent som varig oppholdsrom.

IKKE SØKT: Dette rommet ble markedsført som soverom 3, men i prospektet gikk det fram at arealet var innlemmet i leiligheten uten at det var søkt tillatelse. Foto: Skjermdump: Finn.no

I en enebolig i Stavanger ble det markedsført med at boligen hadde utleiedel i kjelleren, men i prospektet kommer det fram at det er gjort endringer på brann- og lydskiller i sokkelleiligheten som det ikke er søkt om tillatelse til og at «kjøper påtar seg risikoen for fremtidig bruk».

I en leilighet på Majorstua i Oslo hevdet annonsen at leiligheten hadde tre soverom, men i prospektet kommer det fram at det ene soverommet opprinnelig var et trapperom som er innlemmet i leiligheten uten at det er søkt tillatelse hos bygningsetaten.

– Villedende markedsføring

Dette er opplysninger Forbrukerombudet mener er av så vesentlig betydning at de burde vært oppgitt allerede i annonsen, og ikke bare i salgsoppgaven som boligkjøpere på eget initiativ må be om å få tilsendt av megler eller som ligger tilgjengelig på visning.

– Dette er villedende markedsføring og et klart brudd på markedsføringsloven, sier Haugseth.

– Eiendomsmegleren har en plikt etter markedsføringsloven til å sørge for at vesentlige opplysninger er med i annonsen. Ikke bare at det er et fint kafestrøk eller flott rominndeling.

– Vesentlige opplysninger kan for eksmpel være at det foreligger en reguleringsplan som vil føre til at utsikten ødelegges, at du kan risikere å måtte tilbakestille ikke godkjente rom eller skader på bygningen, sier Haugseth.

Forbrukerombudet har nå sendt et brev til eiendomsmeglerbransjen hvor de minner om regelverket og skal gjennomføre en tilsynsaksjon i høst for å undersøke om bransjen har tatt brevet innover seg.

– Da har vi mulighet til å fatte vedtak og da kan det bli spørsmål om økonomiske sanksjoner.

– Få leser prospektet godt nok

Haugseth sier det er et problem at boligkjøpere sjelden setter seg godt nok inn i prospektet før de bestemmer seg. Om man oppdager vesentlige mangler etter å ha kjøpt en bolig er det prospektet og ikke annonsen som er det juridiske dokumentet. Da nytter det ikke å klage.

– Hvis disse opplysningene står i prospektet, går selger fri. Så når så få faktisk leser prospektet, er det viktig at også de mindre hyggelige opplysningene kommer fram i prospektet, mener Forbrukerombudet.

Med nedgangen i boligprisene den siste tiden mener Haugseth bransjen bør være ekstra påpasselige med hvordan de fremstiller boligene.

– I vanskelige tider tror vi det kan være mer fristende å klinke til og smøre på med masse superlativer og glemme de viktige opplysningene.

– Tror du informasjonen utelates bevisst?

– Jeg tror det er bevisst i den forstand at de ønsker å selge og ønsker å friste boligkjøpere ut på markedet. Så vil det nok oppfattes som mer lureri enn det er, men jeg tror meglerbransjen er interessert i å ha gode og ryddige forhold og at de også skal framstå slik at kjøperen har tillit til dem, sier Haugseth.

– Skjuler ikke informasjonen bevisst

ENDRER RUTINER: Maren Sønnevåg i Partners sier de har endret rutinene etter at Forbrukerombudet tok kontakt. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Det var eiendomsmegleren Nordvik & Partners som stod for salget av både leiligheten på Majorstuen og tomannsboligen på Nordstrand som Forbrukerombudet altså mener bryter med markedsføringsloven.

– Vi tar det Forbrukerombudet sier på høyeste alvor og har tatt dette opp med enkeltmeglere og på kjedenivå. Vi har også endret rutinene våre etter at vi ble gjort oppmerksomme på dette, sier markedsdirektør Maren Synnevåg i Partners til NRK.

Synnevåg sier de i fremtiden skal sikre seg at den vesentlige informasjonen både kommer fram i annonsen og i prospektet.

– Vi er tjent med å vise mest mulig informasjon om objektene vi selger, medgir Synnevåg.

– Men skjønner du at det kan virke som om dere prøver å gjemme bort informasjonen?

– Vi prøver ikke å gjemme det bort når det kommer på side 25 i et prospekt på 80 sider. Man må også lese en salgsoppgave grundig før man legger inn et bud på en bolig. sier Synnevåg.

– Men alle må bli bedre, både vi som formidler og de som kjøper boligene.

– Uklare grenser

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving mener de fleste meglere er grundige med å innhente og få fram de vesentlige opplysningene i annonseringen.

– Vi har løpende fokus på å informere medlemmene våre om dette. Vi tar det på alvor og i den grad slik informasjon ikke framkommer i annonsene, er det uheldig, sier Geving til NRK.

Han sier det kan være ulike årsaker til at enkelte meglere ikke allerede i annonsen opplyser om mulige fallgruver og negative sider ved boligen som skal selges.

– Det er meglers jobb å få fram de positive sidene ved objektet. Samtidig har vi en plikt til å få fram vesentlige opplysninger. Grensen for hva som er vesentlig kan være uklar. En annen forklaring kan være at det har gått fort i svingene, og da er det ikke gjort en god nok jobb, sier Geving.

– Men med tre års utdanning og to års praksis skal man kunne regelverket. Man slipper ikke unna ved å si at man ikke kjente til dem.

Geving er enig med Forbrukerombudet at det er en utfordring at mange boligkjøpere ikke leser salgsdokumentene godt nok før de kaster seg inn i budkampen.

– Med den kunnskapen i bånn blir det ekstra viktig å få med disse opplysningene i nettannonsen, sier Geving.