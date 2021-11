Norge solgte gass for rekordsummer, viser SSBs tall for utenrikshandel med varer i oktober, ifølge Dagens Næringsliv.

Verdien av naturgasseksporten endte på 72,0 milliarder kroner i oktober, en betydelig oppgang fra den forrige rekorden på 48,7 milliarder kroner i september.

Den samlede vareeksporten er på rekordnivåer for fjerde måned på rad, ifølge Statistisk sentralbyrå, SSB.

Bjarne Schieldrop er analysesjef for råvarer i den internasjonale investeringsbanken SEB. – De rekordhøye gassinntektene skyldes uvanlige høye priser, sier han til NRK.

Økning i Kina

Schieldrop viser til uviklingen i Kina der det har vært sterk økning i kraftforbruk. Bare fra mars til september i år økte konsumet i Kina, nesten like mye hele som i hele Skandinavia, ifølge analysesjefen.

Schieldrop sier at dette ga et voldsomt oppsving i Kinas økonomi og etterspørselen etter kull og gass økte kraftig.

– Kina fikk behov for mer kull og gas, men klarte ikke å øke sin egen produksjon. Dette ga stor etterspørsel i det internasjonale markedet. Prisene på kull og gass gikk til 300-500% mer enn normalt, sier Schieldrop.

ØKTE PRISER: Bjarne Schieldrop analysesjef for råvarer i SEB, forklarer rekordeksporten med de økte prisene på gass. Foto: SEB

Sinnssykt mye

– Vi produserer nesten like mye gass som olje, men normalt bryr man seg ikke så mye om gassproduksjonen siden gassprisen er betydelig lavere enn oljeprisen. Nå er gassprisen mye høyere, fra å være billigere enn olje. Vi tjener sinnssykt mye på gass, sier Schieldrop.

– Hva har dette å si for norsk økonomi?

– Store oljeinntekter er alltid bra for norsk økonomi. Det er penger inn i kassa, sier Schieldrop.

For norske forbrukere kan potensielt gassrekorden føre til en sterkere norsk krone, slik at det blir billigere å dra og shoppe ting i utlandet, sier Schieldrop.

– Kan vi anta at rekordene vil fortsette framover?

– Nei, de vil falle tilbake når vi har lagt vinteren bak oss. Det er ekstremt høye priser nå, fordi man er redd for at det blir en kald vinter og for lite gass som kan brukes både til varme og strømproduksjon, sier Bjarne Schieldrop.