I 2020 solgte Oljefondet seg ut av totalt 32 selskaper på grunn av forhold knyttet til miljø, sosiale forhold og styringen av selskapet.

Sju av selskapene har fondet solgt seg ut av på grunn av manglende åpenhet rundt betaling av skatt. Fondet mistenker at selskapene bruker tvilsomme metoder for å kutte skatteregningen, og at det er grunnen til at de er lite åpne om hva de betaler hvor.

Det er første gang Oljefondet selger seg ut av selskap på grunn av skatteforhold.

På en digital pressekonferanse ønsker fondet ikke å kommentere hva slags virksomhet de sju selskapene bedriver.

16 andre selskaper kastes ut av fondet på grunn av «uakseptabel risiko knyttet til miljø, samfunn eller selskapsstyring».

Solgt seg ut av gruveselskap

Til sammen har fondet solgt seg ut av 314 selskaper siden 2012, viser Oljefondets rapport for ansvarlig forvaltning som ble lagt fram torsdag.

Ni av selskapene har fondet solgt seg ut av på grunn av forhold knyttet til menneskerettigheter.

Blant annet har Oljefondet solgt seg ut av et gruveselskap «på grunn av dokumenterte hendelser om at virksomheten i årevis hadde påført lokalsamfunnet og miljøet alvorlige skader», heter det i rapporten.

Fondet spesifiserer ikke hvilket gruveselskap de sikter til i rapporten.

I rapporten skriver Oljefondet at det anser selskaper med særlig store klimautslipp som risikable å ha eierandeler i.

Fondet har solgt seg ned i selskaper med betydelig inntjening fra palmeolje- og gummiproduksjon i områder med tropisk avskoging, og selskaper som tjener penger på kulldrift.

Tjent mest på Apple og Amazon

Markedsverdien til Oljefondet er for øyeblikket på nesten 11.000 milliarder kroner.

Oljefondet har allerede fortalt hovedmomentene i årsrapporten for 2020. Den viser hvor mye fondet har tjent, og eventuelt tapt, i året som har gått.

I koronaåret fikk fondet en avkastning på 10,9 prosent, og det var teknologiaksjene som var de store vinneraksjene.

Torsdag gikk fondet mer detaljert til verks. Fondets største aksjeposter inkluderer Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet og Tesla.

Apple-aksjen og Amazon-aksjen var de to største bidragsyterne til fondets avkastning, med Microsoft på tredjeplass.

Investeringer i finans og olje- og gass var de sektorene som i hovedsak bidro negativt. I tillegg spilte en svak norsk krone inn på fondets avkastning.

Olje- og gass står for tre prosent av porteføljen

Selskaper innen olje- og gass sto for tre prosent av porteføljen til fondet i 2020, en nedgang på to prosentpoeng fra året før.

Ifølge eierskapsdirektør Carina Smith Ihenacho vil fondet ikke selge seg ut av oljeselskaper i tiden som kommer:

– Det var en del av vurderingen som ble gjort, at vi skal være en eier i de større energiselskapene, og bidra til at de kan møte overgangen på en god måte til et lavkarbonsamfunn, sier Ihenacho.

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, mener imidlertid at Oljefondet har større eierandeler i oljeselskaper som ikke vil omstille seg, enn selskaper som vil det.

– Oljefondet investerer våre felles sparepenger i selskaper som ikke tar klimakrisen på alvor. Det er dypt uetisk, men også risikabelt rent økonomisk fordi store klimaendringer vil få enorme kostnader, sier Bakken Riise til NRK.