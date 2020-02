Soldat drap minst 17 – mogleg gisseldrama i kjøpesenter

Den pågåande dramaet skjer i byen Nakhon Ratchasima, som også bli kalla Korat. Soldaten brukte automatgevær, og det verkar som om han skaut på heilt tilfeldige menneske inne på kjøpesenteret Terminal 21 Korat.

Det er ubekrefta meldingar frå lokale medium om at han har tatt 16 gislar i fjerde etasje på kjøpesenteret.

Byen, som har rundt 200.000 innbyggjarar, ligg rundt 250 kilometer nordaust for hovudstaden Bangkok.

Ifølgje Bangkok Post skaut soldaten først tre menneske, ein oberst, ein medsoldat og ei 63 år gammal kvinne, inne på ein militærbase.

Deretter tok han seg til kjøpesenteret i ein stolen bil, og heldt fram med skytinga der. Han sende skytinga direkte på Facebook Live og har lagt ut eit bilete av seg sjølv med eit våpen.

Ein mann spring ut av kjøpesenteret for å kome unna skytinga. Foto: Nattaya Nganiem / Reuters

Mange drepne og såra

Det er også meldt om fleire såra, men det er uklart kor mange. Thailandske styresmakter seier at minst 17 er drepne 14 såra.

Ein talsmann for det thailandske forsvarsdepartementet opplyser til BBC at soldaten også fyrte av skot inne på eit buddhisttempel, før han køyrde til kjøpesenteret.

General Thanya Kriatisarn, øvstkommanderande for Thailands andre hærregion, seier at politi og soldatar leitar etter gjerningsmannen. Nokre meldingar går på at soldaten har teke 16 gislar og forskansa seg inne på kjøpesenteret.

Thailandske spesialstyrkar er på plass utanfor og førebur seg på å rykke inn i senteret. Klokka 15.15 norsk tid hadde dei enno ikkje gått til aksjon.

Ukjent motiv

Lokale nyheitsmedium har vist bilete av at soldaten kom ut av bilen utanfor kjøpesenteret og byrja skyte rundt seg. Mange sprang i panikk bort frå staden. Det er over 200 butikkar, kinosenter, skøytebane og fleire restaurantar inne på senteret.

Det er ikkje kjent kva motiv soldaten kunne ha hatt for ugjerninga.

Facebook-kontoen til soldaten er no stengt ned. Tidlegare i dag la han ut eit bilete av ein pistol med teksten: «It is time to get excited». (Det er på tide med spenning).

Thai PBS News melder at det var eit møte mellom gjerningspersonen og ein oberst og ei 63 år gammal kvinne inne på militærbasen før skytinga fann stad. Møtet var meint å skulle rydde opp i det som blir kalla «eit problem med gjeld».

Møtet enda i ein krangel, og det var då soldaten henta eit våpen og byrja å skyte.

Restaurantavdelinga

Svenske Anna Göranson jobbar i ein restaurant inne på kjøpesenteret. Ho var ikkje på jobb då dette hende, men ho har fått fleire meldingar frå kollegaer som var. Ho fortel til SVT at skytinga skjedde i restaurantavdelinga på kjøpesenteret, og at kollegaene hennar var svært redde.

Ved 15-tida hadde ho ikkje høyrt noko frå kollegaene på eit par timar, og at ho fryktar at dei er tekne som gislar.

Skyting i byen Nakhon Ratchasima – også kjent som Korat. Foto: Nattaya Nganiem via Reuters.