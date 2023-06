Solbergs løfte: Kutt i pengebruk, økt barnetrygd

Vis oss kortene dine, Erna! Det var kravet fra statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre til Høyre-leder Erna Solberg fredag.

Og nå viser Solberg kortene – i hvert fall noen av dem – og synliggjør hva hun ville satset på hvis hun styrte landet.

– Vi bruker mindre oljepenger enn regjeringen, nesten 5 milliarder mindre på et halvt års budsjett. Vi har også noen tydeligere prioriteringer på familieøkonomi for barnefamiliene, sier hun til NRK.

– Med vårt forslag får nesten 50.000 barn som egentlig ikke har råd til det, tilbud om ferie om sommeren, supplerer Høyre-nestleder Henrik Asheim.

SOMMERFERIE: Erna Solberg vil bruke 100 millioner ekstra på sommerskole for barn, særlig flyktningbarn. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Her er noen av tallene i Høyres alternative reviderte budsjett for 2023:

479 millioner brukes på en sommerpakke for å hjelpe barnefamilier: Økt barnetrygd med ytterligere 1000 kroner (0-6 år) og sommerskole og sommerferieaktiviteter for barn og unge.

for å hjelpe barnefamilier: med ytterligere 1000 kroner (0-6 år) og sommerskole og sommerferieaktiviteter for barn og unge. Høyre omprioriterer 6,2 milliarder kroner. Rundt 5 milliarder i redusert oljepengebruk .

. Høyre henter inntekter fra avbyråkratiserings- og effektiviseringstiltak på 690 millioner. Partiet sparer 206 millioner på å ikke opprette nye fylker og henter 55 millioner på ekstraordinære inntekter fra konsesjonskraft ute i fylkene.

Kutte i det offentlige

Regjeringen legger opp til å bruke 56 ekstra oljemilliarder i sitt reviderte budsjett.

Det er først og fremst økte utgifter som følge av Ukraina-krigen og kompensasjon til sykehus, politi og forsvar for økte priser som er årsaker til økt pengebruk.

TURNÉ: Høyre-leder Erna Solberg og nestleder Henrik Asheim har vært på reise på Vestlandet denne uken. Foto: Trond Stenersen / NRK

Med 100 dager igjen til valgkvelden avsluttet Erna Solberg og nestleder Henrik Asheim i går en lengre turné på Vestlandet. Før møter med velgere på Torgallmenningen i Bergen avslørte de noen tall fra Høyres reviderte budsjett.

Høyre mener blant annet der er rom for kutt i offentlig sektor og i fylkeskommunene.

Asheim sier det er viktig for Høyre å holde igjen på den offentlige pengebruken og ta ned bruken av oljepenger:

– Det er et viktig signal om at vi er nødt til å stramme til den delen.

Erna Solberg understreker samtidig at Høyre støtter både Ukraina-tiltak og kompensasjon for prisvekst.

– Dere kritiserer regjeringen for uansvarlig pengebruk og bruker 5 milliarder mindre, men er det noe mer ansvarlig i det store bildet?

– Ja, og det viser jo at vi kan prioritere ned en del offentlige utgifter og gjøre de valgene, sier Solberg.

Erna Solberg var denne uken på valgkampturné på Vestlandet. Foto: Kristian Skårdalsmo Erna Solberg besøkte denne uken dagtilbudet for demente på Torvholen gård i Klepp kommune. Der ble hun vist rundt av Marit og Arthur Salte. Foto: Kristian Skårdalsmo Denne uken besøkte Erna Solberg Q-meieriene i Sandnes. Foto: Kristian Skårdalsmo

På spørsmål om hvor Høyre henter de siste fire milliardene partiet kutter i oljepengebruken, viser Solberg til finansinnstillingen, som kommer fredag.

– Da kommer hele listen til å være der, så dere får vente i spenning, sier hun.

Til Ap-toppenes krav om å «vise kortene» sier Solberg dette:

– Dette er bare tull fra Jonas' side. Han har hatt hundrevis av utspill i sin tid som statsminister om offentlige utgifter, før han har lagt frem hele budsjettet sitt, og ikke fortalt hva han skal kutte på.

– Han vet utmerket godt at når vi har kommet inn i neste uke, og finanskomitéen er ferdig med innstillingen sin, så blir alt dette offentlig kjent. Dette er tre dager med spinn fra regjeringens side.

Krever flere svar

Arbeiderpartiets Jan Christian Vestre er ikke imponert over Høyres nye utspill:

– Budsjettet til Høyre er fortsatt helt i det blå, for Erna Solberg gir med den ene hånda og tar mye mer med den andre uten at vi ser hvor kuttene kommer. Så utfordringen er om det er politifolk vi skal si opp, er det folk i barnehagene vi skal si opp eller er det folk i eldreomsorgen vi skal si opp for å gjennomføre Høyres økonomiske politikk? spør Aps nestleder.

Vestre stiller også spørsmål ved Høyres retorikk.

– Høyre har gjort et stort oppstyr av oljepengebruken, da regnet vi med at Erna Solberg skulle gjør et stort innhogg og kutte vesentlig. Av 56 milliarder vi bruker mer av oljepenger, så er det bare 5 milliarder mindre Erna Solberg skal bruke, altså en symbolsk sum, sier Vestre, som gjentar kravet om at Høyre må vise alle sine kort.