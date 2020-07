Solberg:– Et tomrom står igjen

– Utrolig trist å høre at Finn Christian Jagge er død. Mine tanker går til de nærmeste. Et tomrom står igjen, både hos familien og i det norske idrettsmiljøet, skriver statsminister Erna Solberg på Twitter.

Stor idrettsstjerne for Norge og verden

Kulturminister Abid Raja, som for tiden er i Førde, sier Jagges bortgang kom som et sjokk.

– Jeg mottar denne nyheten om at «Finken» har gått bort med en utrolig tristhet og sjokk. Han var en stor idrettsstjerne for Norge og verden. Min tanker går til de nærmeste. Vi sender våre dypeste kondolanser fra hele kulturdepartementet, sier Abid Raja

Kulturminister Abid Q. Raja Foto: Ole Berg-Rusten / NTB/ Scanpix

Kulturministeren legger til at Jagge var viktig for norsk idrett og en stor inspirasjon for mange unge.

– Han har hatt en ekstremt stor karriere bak seg, med store medaljer og bragder for Norge. Men han har også inspirert mange ungdommer og unge til å gå i idrettens fotspor, sier Raja.

Nyheten om den tidligere alpinistens bortgang ble kjent onsdag ettermiddag. Etter at Jagges kone, Trine-Lise Jagge, skrev det i et innlegg på Facebook.

– Vår største kjærlighet, vår største helt og klippe. Verdens beste Pappa og verdens beste MesterHubby, døde i dag, etter akutt sykdom. Det er ubeskrivelig vondt og vi er helt knust. Trine-Lise Jagge / Facebook

– Vanskelig å finne ord

Tidligere Alpinist Atle Skårdal sier budskapet om den tidligere lagkameraten kom som et sjokk.

– Det er vanskelig å finne ord som passer, for det kom som et sjokk, sier Skårdal.

Han fikk for kort tid siden vite om at Jagge var på sykehuset og i veldig dårlig form.

– Det gjør ikke sjokket noe mindre når det kom i dag. Det var helt tragisk og samtidig veldig uforståelig, sier Skårdal

– Det var helt tragisk og samtidig veldig uforståelig, sier Skårdal Foto: NRK

– Som en familie

Alpinisten Hans Petter Buraas har alltid hatt et godt forhold til Jagge.

– Jeg trodde ikke det var sant, sier Buraas.

Han legger til at det er noe spesielt med en ski-gjeng som har bodd sammen, og levd sammen som om de skulle ha vært en familie.

– En tenker jo at selv om man blir dårlig og syk, så regner man med at det ordner seg på et eller annet vis. Men det gjorde det ikke for «Finken». Dette har ikke helt gått opp for meg, sier Buraas.

– Et stort forbilde

Finn Christian Jagge var et stort forbilde for den tidligere alpinisten Andrine Flemmen.

– Jeg er i sjokk. Han var en utrolig hyggelig mann som gikk bort for tidlig. Jeg tenker på barna og Trine-Lise, sier hun.

Flemmen legger til at Jagge var i generasjonen som brøt gjennom internasjonalt.

– Han var jo en del av det da det virkelig braket løs. Det var Skårdal, Furuseth og «Finken». Han var et stort forbilde og var med å sette i gang alpineventyret vi fortsatt er inne i, sier Flemmen til NRK.

–Vant med de dårligste skia

Venn og tidligere alpinist Kjetil André Aamodt sier det hele er bare veldig trist. Samtidig minnes han kameraten som en stor idrettsstjerne.

– 2.5 millioner tv-seere så på når Finn Christian Jagge vant OL-gull i 1992. Og det skjedde på de dårligste skia, sier Aamodt til NRK.

Kjetil André Aamodt minnes sin venn og lagkamerat i Dagsnytt 18 onsdag. Du trenger javascript for å se video. Kjetil André Aamodt minnes sin venn og lagkamerat i Dagsnytt 18 onsdag.

– Livet er skjørt

– Dette er helt uvirkelig. At det skulle gå så fort, når man er så frisk, rask og i sin beste alder. Det viser at livet er skjørt, sier Tom Stiansen.

Han minnes Jagge som en mann som trente knallhardt og meget disiplinert. Selv om han slet med dårlige kne og leddbånd.

– Jagge var en jernmann til å presse seg på treninger, og gjennom smerte. Jeg vil huske ham som en sterk maskin og en god lagkompis, sier Stiansen.

– Talentet til Finn Christian Jagge var treningsviljen, mener tidligere alpinist og lagkamerat Tom Stiansen. Foto: Calle Törnström

Gode øyeblikk

Tidligere fotballspiller Jan Åge Fjørtoft takker Finn Christian Jagge for et godt øyeblikk de hadde sammen.

– I 1992 satt jeg i et lokale i Italia på treningsleir med Rapid i Wien. Sammen satt en nordmann sammen med italienere og østerriker og så slalåm fra OL. Tritscher (Østerrike) og Tomba (Italia). Men jeg hadde vinner’n ... Tusen takk for det øyeblikket, Finken!!! Hvil i fred, skriver Fjørtoft på sin Twitter.

Foto: STEFANO RELLANDINI

– Alltid vært en god venn

Alpinisten Ole Kristian Furushet sier det er et sjokk og ufattelig at «Finken» er borte.

– Han betydde veldig mye for meg når vi var på laget sammen, og har etter det alltid vært en god venn. Finn hadde alltid god replikk på lur og hadde en rå fysikk og innstilling til trening, sier Ole Kristian Furuseth.

Nå tenker han på familien til Finn Christian Jagge.

– Jeg minnes alle de flotte opplevelsene vi hadde sammen. Vi tenker på Trine-Lise, barna og resten av familien, avslutter Ole Kristian Furuseth

En av de største

Skipresident Erik Røste sier Jagge var en av de største i norsk alpinsport og norsk skisport.

– Det er utrolig trist. Budskapet vi har fått i dag er nærmest uvirkelig. Det var altfor tidlig. «Finken» var med på å starte gullalderen i norsk alpinsport sammen med Skårdal og Furuseth. Han kronet sin karriere med OL-gull, forteller skipresidenten.

Han legger til at Jagge var en av de største i norsk alpin- og skisport.

Jagge var en av de aller største i norsk alpinsport og norsk skisport. Han var en ordentlig «stayer», ga aldri opp og bidro alltid med sitt gode humør. «Finken» var godt likt av alle, sier Røste.