Solberg: Vil ikke kopiere gamle løsninger

Rundt 700 personer møtte partilederen og statsministeren med trampeklapp da hun talte på Gardermoen fredag ettermiddag.

Under slagordet «bærekraftig velferdssamfunn» minnet Solberg tilhørerne om hvordan det var å leve i Norge på 80-tallet da det ikke var andre kringkastere enn NRK og hvor matbutikkene stengte før kvinnene hadde rukket å komme seg hjem fra jobb.

– Det var starten på Høyrebølgen, sa hun.

Solberg sa at mennesker og deres skapertrang er det viktigste og at hun ville unødvendige reguleringer til livs.

– Reguleringer som venstresiden forsvarte med nebb og klør, og som de angrer på i dag.

Hun var også innom likestilling og påpekte at det er kvinner som har de høyeste vervene i dagens regjering.

Vil ikke kopiere gamle løsninger

Statsministeren snakket også om hvor mye Norge har endret seg i løpet av de siste 40 årene. Landets brutto nasjonalprodukt er tredoblet og vi har rykket opp fra 14. til fjerde plass på OECDs liste når det gjelder brutto nasjonalprodukt per innbygger.

Hun påpekte at når samfunnet endres, må også partiets løsninger endres. Hun sa partiet ikke skal kopiere gamle løsninger.

– Vi igjen spørre oss: Hva må vi gjøre fremover for at flere skal lykkes i vårt samfunn?

Et av svarene på det spørsmålet var å sørge for at folk har den nødvendige kompetansen for å lykkes i dagens samfunn, mente Solberg. Hun påpekte at ny teknologi og høye kostnader gjør at arbeidslivet endres.

Vil ha bedre integrering

Statsministeren mente også at språk og kultur er viktig for å lykkes og minnet om at 30.000 asylsøkere kom til Norge i fjor.

– Et parti som er opptatt av at alle skal ha mulighet til å lykkes, må være opptatt av integrering, sa hun. Solberg mener språkopplæringen må bli bedre, at introduksjonsordninger må bli bedre og at flere innvandrerkvinner må få delta i arbeidslivet.

Solberg minnet også om at det er andre grupper som faller utenfor arbeidslivet, som personer som sliter med sin psykiske helse, og sa at regjeringen vil ha en inkluderingsdugnad i offentlig sektor.

Kritiserte USA og Trump

Samtidig passet hun på å understreke at nye, dyre løfter er et dårlig bidrag og at det er viktig å sikre finansieringen av et bærekraftig velferdssamfunn.

– Skal vi lykkes med å nå målene, trenger vi en fortsatt god økonomisk utvikling globalt, sa hun og mente at flere land må delta i verdenshandelen og at landene må samarbeide mer.

– Det er et stort paradoks når det er USA som fremstår som den største trusselen mot frihandel og det kommunistiske Kina fremstiller seg som en av de fremste forsvarerne. En global handelskrig og økende proteksjonisme er det siste verden trenger nå.

Solberg minnet om at perioder med utstrakt proteksjonisme har ledet til tilbakegang, krig og konflikt, og hun advarte mot en slik utvikling.

– Derfor, kjære landsmøte, skal Norge være en pådriver for en fortsatt fri og rettferdig verdenshandel, sa Solberg og ble møtt med applaus.

Jan Tore Sanner, statsminister Erna Solberg, Trond Helleland og Bent Høie startet landsmøte med et bilde. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

På programmet denne helgen står blant annet digitalisering av all skriftlig kommunikasjon, eggdonasjon, forsvarsbudsjett og mikroplastfilter i vaskemaskiner.

Til sammen skal fire såkalte storresolusjoner vedtas i løpet av landsmøtet.

Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande skal holde en kort hilsningstale til landsmøtet klokka 17. Før det skal utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tale.