Solberg: Sp vinner på å være imot alt

I forrige uke var både statsminister Erna Solberg og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum på velgerturné i distriktene. I dag hadde begge byttet fjøsdressen ut med finklærne, og møttes til duell i Politisk kvarter.

Solberg mener Sp vinner på å være negativ til alle reformer.

– Det er lett å lage politikk på å være imot. Vi lager politikk på å være for, sier Solberg.

Hun mener det ofte er uro når det gjøres store endringer, og at Senterpartiet bevisst bruker denne uroen for å sanke stemmer. Samtidig hevder hun at hun ikke bryr seg om framgangen eller retorikken deres.

– Jeg bryr meg ikke om Senterpartiet. Jeg bryr meg om velgerne.

– Fisker i rørt vann

Både kommunereformen og politireformen pågår nå samtidig, og begge har skapt både debatt og lokal motstand.

– Jeg skjønner at det kan være uro når vi gjør store reformer. Sp fisker nå i det vannet, sier Solberg.

Hun viser til at Senterpartiet også var imot postreformen på 90-tallet, da lokale postkontor ble lagt ned til fordel for post i butikk.

– Det viste seg å være en framtidsretta måte å gi bedre tilbud i distriktene, sier hun.

DISTRIKTENE: Erna Solberg besøkte blant annet Tynset da hun var på distriktsturné nylig. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Folket oversees og overkjøres

Valget til høsten ligger an til å bli preget av sentraliseringsdebatt og by mot land, saker Sp tradisjonelt har stor troverdighet i. Vedum hevder distriktene blir «oversett, overprøvd og overkjørt» av regjeringen.

– Vi ser eksempler på umyndiggjøring av folk. Vi har mer tro på det lokale vettet, sier Vedum.

Han vil la lokale avstemninger være det som styrer hvem som skal slås sammen, ikke regjeringas politikk.

Vedum står fast på at de vil kjempe for at kommuner som blir slått sammen med tvang, skal oppløses igjen om de vil dersom Sp får makta. Han vil også reversere deler av politireformen.

– Lokalt vet man bedre hvordan man skal styre, sier han.

KJØRTE BIL: Erna Solberg kjørte bil for første gang på tre år da hun var på Jørstadmoen forrige uke. Du trenger javascript for å se video. KJØRTE BIL: Erna Solberg kjørte bil for første gang på tre år da hun var på Jørstadmoen forrige uke.

– Sier nei til alt

Solberg sier hun ikke er bekymra for Senterpartiets framgang.

– Nei, for våre løsninger er bedre. Senterpartiet sier nei til de endringene som gjør Norge bedre, sier hun.

– Er det én reform du er for, Vedum?

– Ja, samhandlingsreformen som gjør at tjenester flyttes nærmere der folk bor. Jeg har trua på nærhet.