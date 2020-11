Solberg: Samarbeidet med Trump var uforutsigbart

– Vi måtte smøre oss med tålmodighet og la det ta den tiden det tok. Nå som utfallet er klart, så ønsker jeg å gratulere Joe Biden som USAs neste president, sier Solberg.

Under en pressekonferanse i ettermiddag sa statsministeren at de raskt vil opprette en dialog med den nye administrasjonen til Joe Biden. Og at hun forventer kontinuitet med USA fremover. Solberg sier at de ser frem til samarbeidet i FNs sikkerhetsråd, den globale innsatsen mot pandemien og arbeidet mot klimaendringer.

– Vi trenger USAs lederskap i mange av de store utfordringene det internasjonale samfunnet må løse sammen i de årene som kommer, sier Solberg.

Samarbeidet godt under Trump administrasjonen

Samarbeidet med president Donald Trump var krevende og uforutsigbar for allierte, ifølge Erna Solberg. Men på noen områder var samarbeidet mellom den norske regjeringen og Trump administrasjonen godt, ifølge statsministeren. Foto: JONATHAN ERNST

Selv om Solberg er glad for at det kanskje blir mer stabilitet under Biden administrasjonen, sier hun samarbeidet med Trump-administrasjonen har vært godt på noen områder.

– Vi har samarbeidet godt med de viktige kjerneområdene vi har hatt med Trump og hans administrasjon. Det er klart at Trump er en annerledes politiker. Han har dyrket overraskelsen og uforutsigbarheten. Men vi har opplevd at på de viktigste samarbeidsområdene vi har med USA, nemlig på sikkerhetsområdet, så har vårt samarbeid vokst under denne perioden.

Statsministeren sier at sikkerhetspolitikken også blir viktig med Biden-administrasjonen. Samtidig er hun glad for den nye administrasjonens tydelige signal om at USA skal tilbake til Parisavtalen.

– Jeg er glad for at vi har fått en avklaring. Og det er klart at Biden og Harris har en agenda som ligger nærmere de viktige internasjonale spørsmålene som vi er opptatt av.

Skrøt av Harris og Biden

Den kommende presidenten Joe Biden og den kommende visepresidenten Kamala Harris, og deres ektefeller under seierstalen i går. Foto: JIM BOURG / Reuters

Under pressekonferansen skrøt Erna Solberg av den kommende visepresidenten.

– Vi gleder oss over at USAs lederskap for første gang i historien vil bli styrt med en kvinnelig visepresident. Kamala Harris vil nå gå foran og brøyte vei for dem som kommer etter. Jeg er sikker på at den nye visepresidenten med hennes egenskaper vil bidra til å samle det amerikanske folk.

Solberg, som har møtt den kommende presidenten, sier at han er et menneske med et sterkt engasjement.

– Han er en person som står veldig tydelig for felles løsninger og USAs rolle i den internasjonale verdenen. Men det er også en person som er veldig opptatt av utviklingen i USA. Jeg ser det engasjementet han har hatt for menneskerettigheter tidligere, og engasjementet for å stoppe polariseringen i det amerikanske samfunnet. Vi trenger et USA som henger bedre sammen enn det USA vi ser i dag.