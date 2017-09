Solberg: Et godkjentstempel fra velgerne

Mandag kveld kunne Erna Solberg puste lettet ut da det viste seg at hun etter alt å dømme kan forberede seg på nye fire år som statsminister.

Tirsdag formiddag møtte hun pressen på Statsministerens kontor.

– Jeg har lyst til å benytte anledningen til å takke for tilliten velgerne har vist oss i valget. Selv om det er litt tilbakegang fra et veldig godt valg sist gang, opplever vi stor tilslutning til de saken vi har stått for, og et grunnlag for å styre videre, sa statsminister Erna Solberg da hun inntok podiet tirsdag.

– Velgerne vil ha mer

Solberg mener valgresultatet er et godkjentstempel for regjeringens politikk.

– Et gjenvalg betyr at politikken som er vist, har fått et godkjentstempel av velgerne. Politikken vi står for, har vi vist velgerne i fire år. Den har vist seg å virke, og velgerne vil ha mer av det.

– I går fikk vi svaret: Ja, velgerne synes vi har levert resultater.

Solberg utfordret også fortellingen om et distriktsopprør mot regjeringen.

– Mange har sagt at dette er et distriktsvalg. Det er ikke mulig å lese ut av valgresultatet. Vi har faktisk mer tilbakegang i mer sentrale fylker enn vi har i enkelte distrikter, sier Solberg.

Statsministeren mener det gode resultatet skyldes at velgerne oppfattet regjeringspartiene som et trygt valg.

– Jeg tror folk i Norge brukte ferien til å tenke seg om. Jeg tror de oppfattet regjeringen som det trygge alternativet i norsk politikk. Man skal ikke undervurdere opplevelsen av at vi har levert resultater og har inngitt trygghet.

Mottatt med jubel

HYLLET: Erna Solberg ble mottatt med jubel på Høyres valgvake mandag kveld. Selv om regjeringspartiet går tilbake fra forrige valg, har de fortsatt borgerlig flertall. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Da den første valgprognosene tikket inn klokka ni mandag kveld, var det klart at Høyre kom til å gjøre et av sine beste valg noensinne.

Da Solberg inntok podiet på Høyres valgvake senere samme kveld, var det til vill jubel og applaus fra salen.

Selv om alle de borgerlige partiene gjorde det dårligere i år enn ved valget for fire år siden, får Venstre, KrF, Frp og Høyre til sammen 89 mandater på Stortinget, og har dermed flertall.

Dermed gjenstår det for de borgerlige partiene å bli enige. KrF har varslet at de ikke vil være garantister for en regjering med Frp. Og Frp-leder Siv Jensen har også foran årets valgkamp varslet at partiet ikke vil støtte en regjering de ikke selv sitter i.

På pressekonferansen tirsdag var Solberg ikke bekymret for regjeringsforhandlingene.

– Vi har god tid til å ha en prosess rundt dette. Vi skal møtes, snakke og diskutere politikk, og finne samarbeidsformer mellom de fire partiene. Men vi har ikke hastverk, for vi har allerede gjort det største arbeidet: å lage et statsbudsjett for neste år.