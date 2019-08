Solberg: – Vi må strekke oss langt

– Jeg har et håp om å finne gode løsninger, sier en ordknapp statsminister Erna Solberg lørdag formiddag.

I går ble det kjent gjennom avisen Nordlys at Troms og Finnmark vil stemme for å forlate regjeringen om de ikke får gjennomslag for et bomfritt E8 i Tromsø. Det er ventet at saken blir et tema under Fremskrittspartiets ekstraordinære landsstyremøtet søndag.

Statsministeren sier det er naturlig at regjeringsmedlemmene har kontakt med sine egne parti i slike prosesser, og vil ikke kommentere ultimatumet fra Fremskrittspartiets nordligste fylkeslag.

– I utgangspunktet må vi strekke oss langt mellom de forskjellige partiene for å finne frem til de gode fellesløsningene, sier hun.

Frp-leder Siv Jensen sier at hun nå kaller inn til et møte for å konsultere resten av landsstyret på hvor langt partiledelsen er kommet i å finne løsninger på bompenge-floken.

– Hvor sannsynlig vurderer du at det er Frp nå går ut av regjering?

– Det er i utgangspunktet ikke et tema, sier Jensen.

– Troms og Finnmark må være med

Utgangspunktet for møtet er de seks kravene landsstyret like før sommeren la frem for partiledelsen, for å sikre større gjennomslag for sin politikk i regjering.

Sentralstyremedlem i Frp, Ronny Berg, sier til NRK at han blir overrasket om alle de seks kravene blir innfridd, men har tro på at partiledelsen har kommet frem til en løsning.

Han sier bompengetrykket i landet må ned, og at han ikke vil bestemme seg for hva han vil stemme før han får se den totale belastningen for bilister. Berg er dog klar på at om ingenting er innfridd, så er han sikker på at landsstyret ikke vil fortsette regjeringssamarbeidet.

Berg, som selv er fra Alta i Finnmark, sier han skjønner at Amundsen og resten av Troms og Finnmark Frp er tydelig i sitt krav, og mener landsdelen ikke har vært godt nok prioritert så langt i samferdselsprosjektene i Nasjonal transportplan (NTP).

Sentralstyremedlem i Fremskrittspartiet, Ronny Berg. Foto: Anita Føleide / NRK

– Hvis ikke Troms og Finnmark kommer godt ut av dette, er det større sannsynlighet for at jeg mener dette blir feil, sier han, og peker på prosjektene ved E8 og E6 Kvænangsfjellet.

– Det må være med, sier han.

– En test

Sentralstyremedlem Christian Tybring-Gjedde skriver i en SMS til NRK at det er mange som er frustrert over manglende gjennomslag i regjering fra Frps side.

Sentralstyremedlem i Fremskrittspartiet og stortingsrepresentant, Christian Tybring-Gjedde. Foto: Siv Sandvik / NRK

– Jeg anser denne saken som en test på hvorvidt de øvrige partiene ønsker oss ut av regjering, sier han, og sier Frp potensielt kan stille de nøyaktig samme kravene til en ikke-sosialistisk regjering utenfor regjering.

– Men jeg gjentar; vi støtter ingen regjering vi ikke er en del av. Det blir selvsagt sak til sak-samarbeid, poengterer han.