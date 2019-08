Solberg: – Ingen optimal prosess

Erna Solberg var lørdag morgen på plass i hjemkommunen Bergen for å fortsette valgkampen, etter at bompengesaken har overskygget det meste de siste ukene.

– Blir det ro i regjeringen nå tror du?

– Nå har vi avklart standpunktet til denne saken, så er det mange andre saker som skal diskuteres, og vi skal begynne en budsjettforhandling og sånn. Det viktigste nå er at vi er enige om bompengeskissen, og at vi har mye gode saker som skal med i budsjettet til høsten, sier Solberg til NRK.

VIKTIG Å SKJÆRE GJENNOM: Statsminister Erna Solberg er glad for at det endelig er blitt enighet om bompengesaken i regjering, og mente et ultimatum måtte til. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

Om ultimatumet: – Jeg responderte på et ønske

På spørsmål om alle i Høyre er enige med skissen statsministeren la frem som et ultimatum til regjeringspartene, svarer Solberg at hennes oppfatning er at alle ville ha en enighet.

– Jeg opplever at jeg har hatt full støtte i partiet til å finne en god løsning. Skissen har punkter som er basert på ulike partier sitt initiativ, men det viktige nå er at vi er enige.

– Taktikken med å stille et ultimatum til egne regjeringspartier, er det noe du er fornøyd med?

– Jeg mener det var viktig å skjære gjennom, og det er viktig å si at dette er det de andre regjeringspartene ba om; hvis ikke de klarte å forhandle seg til en løsning så måtte jeg skjære igjennom og legge noe på bordet. På den måten responderte jeg på et ønske.

Erna Solbergs endelige skisse i bompengesaken Ekspandér faktaboks Regjeringen vil tilby kommunene å øke det statlige bidraget til 66 prosent i prosjektene som i dag finansieres 50/50. For kommunene som takker ja, vil halvparten av det økte tilskuddet på anslagsvis 8 mrd. kroner øremerkes reduserte bompenger og halvparten bedre kollektivtilbud i byene etter lokal prioritering. Økningen fra 50 til 66 prosent utbetales fordelt på hele avtaleperioden for byvekstavtalen uavhengig av fremdrift. Avtalen legger nullvekstmålet til grunn. Forutsetning for tildeling av midler, er at dette målet nås. Regjeringen signaliserer at i byområder med byvekstavtaler der staten har lagt frem tilbud, vil tilbudet målt i kroner stå ved lag også dersom kostnader i den samlede prosjektporteføljen reduseres. Slik kan statens bidrag reelt bli over 50/66 prosent i prosjektene. Det forutsettes en fylkeskommunal/kommunal egenandel på 20 prosent i nye bypakker med investeringer på fylkeskommunale eller kommunale prosjekter. Prosjektene nevnt i punkt 1 over holdes utenfor beregningen. Egenandelen kan ikke finansieres med bompenger. Utformingen av egenandelsordningen utredes nærmere, men kommer til anvendelse før nye bypakker legges frem. Årlig tilskudd til reduksjon av bompenger utenfor byområdene økes til om lag 1,4 mrd. kroner. Følgende prosjekt vil være prioritert for reduksjon av bompenger: E8 Ramsfjorden i Vestre alternativ blir bomfri.

E136 Vågstrandstunellen (fjerning av bom).

Rv 3/25, (kutt på 200 mill. I tråd med føring fra de fire partiene i Stortinget).

E18 Arendal-Tvedestrand (takstredusksjon).

E16 Bjørgum-Skaret (fjerning av bom).

E6 Hålogalandsbrua (takstreduksjon eller fjerning av bom på omkjøringsveg).

Fv 7/Rv 13 Hardangerbrua (takstreduksjon).

Utover dette prioriteres bom på sidevei. I statsbudsjettet for 2020 kommer regjeringen tilbake til en styrking av rassikring og utbygging av bredbånd i distriktene. Det bevilges 300 mill. kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene. Det bevilges 50 mill. kroner til styrking av Enovas arbeid med næringstransport. Det bevilges 250 mill. kroner til bedret kollektivtrafikk, fortrinnsvis utenfor de store byene. Hele skissen: Statsministerens forslag til enighet mellom de fire regjeringspartiene

Solberg: – Det er ingen som mener dette har vært en optimal prosess

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre sa til NRK fredag at han aldri har sett en statsminister stille ultimatum overfor sine egne regjeringspartier. Han mener avtalen er en større bomseier enn miljøseier.

– Er det fortsatt en indre splid i regjeringen?

-– Dette har vært en sak det har vært vanskelig å finne løsninger, fordi alle har ulike ambisjoner, så har vi til slutt landet på en fellespakke. At disse uenighetene har gått for åpen dør viser at det er et sterkt engasjement i regjeringspartiene både med tanke på klima, kollektivtilbud og folks økonomi, sier Solberg.

TILBAKE TIL ANDRE SAKER: Etter at store deler av valgkampen har gått med til bompengesaken, var Erna Solberg på plass i Bergen for å fortsette valgkampen lørdag. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

Litt før klokken 23.00 fredag kveld svarte Venstre ja til skissen som siste regjeringsparti.

Venstre-leder Trine Skei Grande rettet imidlertid skarp kritikk mot Frp-leder Siv Jensen og prosessen statsminister Erna Solberg har ledet.

KRITISK: Trine Skei Grande kalte prosessen knyttet til bompenger dårlig, vanskelig og selsom fredag kveld. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Dette prosjektet begynte med at Frp kom med en rekke ultimative og urealistiske krav. De kunne ikke innfris. Å ta «short cuts» i sånne sammenhenger, og det å sørge for at vi får sånne prosesser på siden av at vi skal begynne på et budsjett til uka ... dette kunne vi ha tatt i budsjettet. Det hadde vært logisk å ta i budsjettet, og det hadde vært enklere å bli enig. Prosessen har vært dårlig. Den har ikke Venstre satt i gang.

Siv Jensen om kritikken: – Hun trengte vel å lufte litt

Solberg presiserer at Trine Skei Grande ikke er alene om å synes det har vært en dårlig prosess.

– Det er ingen i regjeringspartiene som synes dette har vært en optimal prosess, vi skulle gjerne ha avklart tidligere, men nå er vi ferdige – nå skal vi videre.