Solberg: – Ikke Høyres politikk å endre paragraf 2c i abortloven

I et Facebook-innlegg tirsdag ønsker Solberg å svare dem som hun mener «tillegger henne meninger» om hva hun har sagt i abortdebatten.

– Det er ulike innganger til å diskutere paragraf 2c. For meg er utgangspunktet at paragrafen oppleves som diskriminerende av enkelte grupper, for eksempel de som har Downs syndrom, skriver hun.

Hun sier videre at det ikke er Høyres politikk «å endre paragraf 2c i dagens abortlov», og at eventuelle endringer i abortloven vil være gjenstand for en forhandling mellom fire partier.

– Ingen endring i praksis

Like før KrF valgte å søke regjeringsmakt med Solberg, åpnet statsministeren for å forhandle om abortloven. KrF ønsker å fjerne paragraf 2c i abortloven – som tillater abort etter uke 12 hvis barnet har Downs syndrom eller alvorlige sykdommer.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad og andre i partiets blå fløy har pekt på utspillet for å underbygge at KrF har mest å hente hos de borgerlige.

Erna Solberg om abort-løfte til KrF under Debatten på torsdag. Du trenger javascript for å se video. Erna Solberg om abort-løfte til KrF under Debatten på torsdag.

Statsministeren har høstet mye kritikk da hun midt i KrFs veivalgsdiskusjon, åpnet for forhandlinger om abortloven. Det førte til en enorm debatt som pågår fremdeles.

Solber viser tirsdag til sine uttalelser under Debatten på NRK på tirsdag i forrige uke, der hun sa at endringene ikke vil innebære noen stor forskjell i praksis å endre paragraf 2c.

Men i går uttate Ropstad at dersom KrF får gjennomslag for å endre abortloven, forventer han at flere vil få nei til å ta abort.

– Det forventer vi. Det vil være KrFs utgangspunkt. Men det viktigste for oss er å rydde opp i det som er diskriminerende i dagens lov, så barn får sterkere rettsvern, sa han i Politisk kvarter.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad i Politisk kvarter mandag. Du trenger javascript for å se video. KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad i Politisk kvarter mandag.

– Har ingen konkrete forslag

Fredag skrev VG at Høyre har en skisse til endringer i abortloven klar, for å komme KrF i møte. Skissen går ut på at dagens paragraf 2c erstattes med en ny paragraf som baserer seg til at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 «hvis fosteret ikke er levedyktig».

I innlegget tirsdag hevder statsministeren at Høyre ikke går inn i forhandlingene med noen konkrete forslag.

– Høyre har ennå ikke diskutert konkrete løsninger, og har heller ingen ferdig skrevet tekst med inn i forhandlingene. Men vi har sagt at vi er villige til å diskutere også de vanskelige sakene med KrF, skriver Solberg.