Solberg:- Uaktuelt å være med på regjeringens forslag til lakseskatt

Tirsdag la regjeringen fram sitt forslag til lakseskatt. De vil blant annet senke skattesatsen til 35 prosent, mot 40 prosent som ble varslet i høst.

Har ikke lyttet

– Regjeringen har ikke lyttet til innspillene som har kommet, sier Høyre-leder Erna Solberg til NRK.

Hun mener justeringene regjeringen har gjort er svært små i forhold til det som ble varslet i fjor. Det synes Solberg er leit.

– Jeg ønsker å være veldig klar på at vi her snakker om en næring med fantastiske muligheter. En næring som representerer veldig mange arbeidsplasser, og en næring som skal være med på å sikre fremtidens velferd i Norge.

Solberg sier det er veldig viktig å legge til rette for fortsatt vekst og verdiskaping i og rundt laksenæringen.

– I stedet for nye investeringer, vekst og utvikling i en næring der Norge er verdensledende, risikerer vi nå brems og mer usikre tider som følge av regjeringens skattepolitikk.

Høyre er forberedt på å gå i møter, dersom regjeringen inviterer til formelle samtaler.

– Men det forslag de har lagt frem nå, det er det uaktuelt for Høyre å være med på, sier Solberg.

Kan skatte mer

Høyre er enige i at næringen kan skatte mer.

– Det sier også næringen selv, men vi mener regjeringen må være åpne for å utrede flere modeller og måter å gjøre dette på, det gjelder særlig forslaget om en inntektsgradert produksjonsavgift, sier Solberg.

Fakta om grunnrenteskatt Ekspandér faktaboks Grunnrenteskatt betales av inntekter man får ved å utnytte fellesskapets naturressurser, slik som vann, vind og hav. Kommer fra det engelske uttrykket «ground rent», altså jordleie eller landleie.

Når det er satt opp en vindmøllepark i et fjellområde eller bygget et lakseanlegg i en fjord, er ikke området fritt tilgjengelig for andre. Tilgangen til naturressursene er begrenset, og det begrenser konkurransen. Dermed er det lettere å få ekstraordinært høye inntekter i næringer som utnytter naturressurser.

Grunnrenteskatt skal betales av inntekter selskapene får utover det de normalt kan forvente av sine egne investeringer og arbeidsinnsats, som følge av denne fordelen. Grunnrenteskatt kalles også superprofitt.

I dag er det grunnrenteskatt på vannkraft og oljeproduksjon, og regjeringen vil innføre dette på vindkraft og lakseoppdrett. (Kilde: NTB)

Regjeringen ønsker i sitt forslag, å øke produksjonsavgiften for laks til 90 øre per kilo, og å øke kommunesektorens andel av auksjonsinntektene fra 40 til 55 prosent. På den måten skal vertskommuner- og fylker få beholde mer av inntekten enn i dag.

– Regjeringens invitasjon står ved lag

– Det er viktig for næringen og for Norge at grunnrenteskatten kan stå seg over tid, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Grunnrenteskatt best for næringen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Han sier at regjeringens invitasjon til et bredt forlik står ved lag.

– Så får Høyre selv avgjøre om de vil være med og ta ansvar for forutsigbarhet om en ordning som bygger på en veldig god norsk tradisjon – nemlig at verdier fra fellesskapet også skal komme fellesskapet til gode, sier Støre.

Han sier at regjeringen mener at en grunnrenteskatt er best for næringen fordi det er en skatt som følger store overskudd.

– Hvis det går dårlig et år, blir det ingen skatt. Det vil overraske meg om Høyre heller vil gå inn for en mindre næringsvennlig ordning, avslutter Støre.

Geir Pollestad i Senterpartiet sier at de registrerer Høyres holdning til saken.

– Det er uforståelig at Høyre kjemper for en ordning som vil skattlegge selskapene enten de har overskudd eller ikke. Men vi prater gjerne med Høyre, sier Pollestad.