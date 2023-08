På Høgres valvake i 2019 måtte Høgreleiar Erna Solberg byrje med å gratulere Senterpartiet og MDG som dei store vinnarane i lokalvalet.

Høgre fekk berre 20 prosent. Og var skuffa.

Samla sett knuste partia på venstresida dei høgresidepartia som Erna Solberg styrte landet med. Sp og MDG støtta Arbeidarpartiet i kommune etter kommune. Og sjølv om Ap sitt resultat i historisk samanheng var endå verre enn Høgre sitt, gjorde det at Ap fekk ordføraren og makta i mange kommunar.

– Vinne tilbake

SKUFFA: Middels stemning på Høgres valvake i 2019. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Difor handlar denne valkampen om politisk revansj for Erna Solberg. Sjølv om bildet ser bra ut, er utfordringane store.

Denne veka reiser Høgreleiaren langs kysten sør og vest for Oslofjorden og nedover til Sørlandet.

Her kom det mange tunge tap sist.

Reisa startar i Drammen. Etter Solbergs kommunereform vart kommunen slått saman med Nedre Eiker og Svelvik. I valet i 2019 mista Høgre makta til Ap etter å ha styrt byen i 16 år.

– Drammen, Tønsberg og Kristiansand er slike kommunar vi mista i 2019 som vi trur vi har potensial til å vinne tilbake, seier Solberg til NRK no.

På Erna Solbergs reiserute gjennom 16 kommunar denne veka, er det meir enn berre Drammen å kjempe om.

Venstresida vann makta i mange kommunar i søraust i 2019. Raude kommunar er styrte av Ap-ordførar, blåe av Høgre, grøn av Sp. Men ser vi på kva parti som er størst der det er gjort kommunemålingar i vår, blir kartet blått som Skagerak. Høgre er størst overalt. Berre i Horten er dei nokre desimalar mindre enn Ap.

På reiseruta er Drammen, Tønsberg, Gjerstad, Arendal, Kristiansand, Porsgrunn, Skien, Notodden, Horten og Færder Ap-styrt og Kongsberg Sp-styrt. I Lillesand, Grimstad, Tvedestrand, Larvik og Sandefjord blir Solberg ønskt velkomen av ein Høgreordførar.

Situasjonen sist var at både Høgre og deira partipolitiske vennar gjorde det for dårleg. Sidan Aps vennar gjorde det betre, vart det Ap-ordførar i mange kommunar. Drammen er eksempel på ein by der mange parti gjekk saman med Ap om ein politisk avtale. Venstre vart også med.

Grafen under viser styrkeforholdet mellom H og Ap i nokre av dei store bykommunane der Ap fekk ordføraren sist:

Ser vi på bildet ut frå målingane i vår og sommar i dei same kommunane, er styrkeforholdet snudd til Høgres fordel.

Tala er henta frå NRKs siste målingar i Kristiansand, Skien og Tønsberg. Drammenstala er frå DTs måling og Arendal frå Agderpostens.

Men det blir ikkje maktskifte automatisk av å vere størst.

LAG: Det blir ikkje lokal makt om det ikkje er mange nok som vil vere på det blå laget. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Det handlar om kven du har på laget også.

I Tønsberg spelar Solberg kamp med byens gåfotball-lag. Og får erfare at ein jamn uavgjortkamp kan snu til tap i neste. 0-2 blir resultatet.

I byen som stort sett har vore blå siste 50 åra, vann Arbeidarpartiet sist, og fekk med seg mange parti, inkludert KrF, på ein politisk avtale. No er Høgre klart størst, men også her kan det bli jamt dersom Ap får med seg mange allierte. NRKs siste måling viser dessutan ein av fordelane Ap har i valkampen: Mange sitjande ordførarar er både kjente og populære. I Tønsberg hadde Aps Anne Rygh Pedersen størst oppslutning når folk blir spurde om kven dei vil ha som ordførar.

RAUDT PÅ BRYGGA: Anne Rygh Pedersen er ordførar for Ap i Tønsberg. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Kommunevalet er interessant, for det handlar både om korleis du sjølv gjer det, men også kven du klarar å samarbeide med og kva slags plattform ein klarar å lage etter valet, vedgår Solberg.

– Vi må sikre at vi har nok vennar også for å sikre ordførarkjeda. Vi tek ingen sigrar på forskot.

Trur på framleis raudt Skien

Skien: Dette er ein av bykommunane der det vil smerte mest for Ap dersom dei taper. NRKs måling der i vår viser at valet blir jamt i ein tradisjonelt raud by.

– Både Telemark, Grenland og Skien har stolt industritradisjon. Her er Hydros vogge. Trua på at det er arbeidsfolk og næringsliv som skapar velferda, trur eg har vore grobotnen for at mange har stemt raudgrønt her, seier sitjande ordførar Hedda Foss Five (Ap) til NRK.

REKKE: Det er mest partikollegaer på veggen bak ordførar Hedda Foss Five (Ap) i Skien rådhus. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– Korleis er situasjonen for Ap i Skien no då?

– Vi blir påverka av det som skjer nasjonalt, og det har jo ikkje berre vore positivt for Arbeidarpartiet. Folk er skeptiske og rynkar litt på nasa no. Men vi skal vise fram vår politikk og våre folk lokalt, så skal vi krype oppover mot 30 prosent. Så lenge eg har vore med har vi ikkje vore under det.

Solberg trur Høgre har sjansen i det industritunge Grenlandsområdet.

– Eg trur det er mogleg. I Skien hadde vi ordføraren for rundt 20 år sidan. I Porsgrunn er det veldig lenge sidan det har vore nokon Høgreordførar, men det finst jo målingar i andre kommunar no som viser at det til og med er mogleg å bryte 100 års Ap-monopol.

Kampen om velferda

Men kva vil Høgre med makta der dei får den?

– Eg fryktar meir konkurranseutsetjing og privatisering, seier Skiens Arbeidarpartiordførar Five om situasjonen dersom Høgre vinn. Ho nemner skular, eldreomsorg og andre tenester som er viktige for folk.

– Det er ikkje behov for privatisering i Skien. Vi leverer godt og har god økonomisk styring. Vi har brukarundersøkingar på skular og sjukeheimar som viser at folk er nøgde. Privatisering og konkurranseutsetting vil føre til at folks lommebok får meir betydning. Det ønskjer ikkje eg, og det trur eg ikkje folk ønskjer heller.

Mens Solberg nektar for at det blir velferdsbutikk i kommunane.

– Vi har eit pragmatisk forhold til om det blir levert tenester også frå private. Vi trur det blir levert betre tenester totalt om fleire er med å lage ordningane. Men det er store forskjellar i kommunane. Det er få kommunar som konkurranseutset sjukeheimar til dømes.

Hennar påstand er at Ap slit nettopp fordi dei er for ideologiske på dette punktet.

– Det er nok generelt slik at ein mange stader opplever at Arbeidarpartiet har bevega seg langt til venstre. Det å ha ein moderat politikk som brukar alle gode krefter, satsar på skule og held skattar og avgifter nede, er viktig.

Kaoset i sør

Heilt i sør blir den tidlegare statsministeren også utfordra på folks lommebok. Temaet er sosial ulikskap og unge som ikkje har råd til fritidsaktivitetar når ho møter barn på sommarskule i bydelen Våg.

KANDIDAT: Mathias Bernander (H) vil bli ordførar i Kristiansand. Foto: Ina Marie Sigurdsen

Også i Kristiansand er Høgre-tala gode. Men byen, som har Ap-ordførar i dag, har utmerka seg som ein politisk kaos-by med eit mylder av småparti og partiutmeldingar. Det kan bli behov for å gjere avtalar med mange ulike interesser om ein skal få ordførar-posten her.

Solberg seier ho har tru på suksess i mange av dei 16 kommunane ho reiser innom.

– Eg håpar på alle, men det er vel kanskje realistisk at vi kan få rundt 10 av dei.