Solberg vil lete etter olje så lenge det er lønnsomt

Tidligere denne uka gikk flere Høyre-topper ut og sa at de ønsket å åpne for en debatt om partiets oljepolitikk, i forbindelse med arbeidet med nytt program fram mot stortingsvalget om to år.

Finanspolitisk talsperson Henrik Asheim, stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle og Høyres ungdomsparti var blant dem som ønsket debatten velkommen.

Høyre-toppene ønsker også å diskutere noen av skattefordelene oljenæringa har i dag.

Unge Høyre ønsker blant annet at man skal ha en «fordomsfri diskusjon» om den såkalte leterefusjons­ordningen. Den ordningen innebærer at staten dekker 78 prosent av kostnadene knyttet til leting etter olje, dersom oljeselskapet går med overskudd på letingen.

– Lønnsomheten som avgjør

Statsminister Erna Solberg er tydelig ovenfor NRK på at hun ønsker forutsigbare rammer for oljenæringen, og mener at leterefusjonsordningen har vært viktig.

– Leterefusjons­ordningen er veldig mye begrunnet i et mangfold av selskaper, sånn at man får frem ny teknologi, sier Solberg.

Solberg sier at det er viktig at man fortsetter å åpne områder, og nye leteområder, så lenge det er etterspørsel og lønnsomhet i markedet.

– Det er lønnsomheten som kommer til å avgjøre om vi kommer til å bygge ut olje og gass i fremtiden, sier Solberg.

Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle etter Stortingets spørretime. Foto: NRK

– Handler ikke så mye om klima

Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle ønsker en bredere debatt om hvordan man skattlegger olja. Hun ønsker ikke å fjerne leterefusjons­ordningen.

– Oljeskatt­regimet består av mye mer enn leterefusjons­ordningen, og om 10–15 år så er det ikke sikkert at dagens oljeskattregime er økonomisk bærekraftig, sier Westgaard-Halle til NRK.

Hun mener det primært ikke handler om klima.

– Det handler i utgangspunktet ikke så mye om klima, men å være økonomisk bærekraftig når olja endrer seg og prisen på olje endrer seg, sier hun.

– Vi kommer til å ha olje i mange år framover, så kan man like eller ikke like det, men vi må ruste oss for en nedtrapping, fordi vi ser enorme kutt på forbrukssiden, legger hun til.

Westgaard-Halle trekker blant annet fram at både industrien og biltrafikken har kuttet mye i forbruket sitt av olje og gass de siste tiårene.

– Jeg tror etterspørselen kommer til å falle etter hvert, så må vi være forberedt på det.

Henrik Asheim ønsker debatten velkommen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Ordningen har tjent Norge godt

Henrik Asheim sier til NRK at han ikke ønsker å fjerne ordningen, men ønsker debatten velkommen.

– Leterefusjons­ordningen har tjent Norge veldig godt, fordi den har gitt insentiver til å lete på norsk sokkel, sier Asheim.

Han er positiv til at man fremdeles skal lete i nærheten av der man allerede utvinner olje og gass.

– Det er all grunn til å tro at det er mer olje og gass på norsk sokkel, og det er olje og gass som jeg er stor tilhenger av at vi skal finne, og da må man ha insentiver for å lete etter den.

– Nødvendig debatt

– At det største regjeringspartiet skal diskutere det som er landets viktigste næring, det mener jeg er helt nødvendig, sa nestleder i Unge Høyre, Ola Svenneby på Politisk kvarter i morges.

Han mener partiet har godt av å diskutere ny politikk fram mot neste valg.

– Hvis man tar skattefordelene til olja, så handler det vel så mye om hvilken økonomisk risiko staten skal ta, og den debatten mener jeg at er helt naturlig og helt nødvendig at vi tar.

Formann i Fremskrittspartiets ungdomsparti Ole-Kristian Svendsrud, mener at Høyres åpning for en slik debatt er farlig.

– Nå står ikke Høre lenger fjellstøtt på oljearbeidernes side, når man nå åpner for å verne områder uten at det skal være basert på kunnskap, sa Svendsrud, som videre trakk fram at regjeringen allerede i dag verner flere sårbare områder, basert på faglige råd.